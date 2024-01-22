钱铮 张伊伊

新华社东京1月20日电（记者钱铮 张伊伊）日本小型登月探测器SLIM东京时间20日凌晨在月球表面着陆，但随后被发现其搭载的太阳能电池无法发电。无法发电意味着什么？此次登月任务有何特点？到底算不算成功？探测器还能否恢复活力？

SLIM能否运行？

东京时间20日零时（北京时间19日23时）许，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）直播画面显示，于近月点高度15公里的椭圆形绕月轨道上的SLIM开始主引擎逆向喷射，进入着陆前的最终降落阶段。约20分钟后，探测器的各项参数显示，它已经完成垂直下降，在月面着陆。

这意味着日本成为继苏联、美国、中国、印度之后第五个实现探测器成功登月的国家，JAXA却迟迟未宣布着陆成功。凌晨2时10多分，JAXA召开新闻发布会说，虽然探测器确认在月球表面着陆，但随后发现太阳能电池无法发电。JAXA宇宙科学研究所所长国中均说，探测器目前只能依靠搭载的电池运行，电量可能只够撑几个小时。

国中均说，他们将优先让探测器将着陆时获得的航行数据等传回地球。而探测器搭载的原定用于分析月幔岩石的组成成分及探索月球起源的光谱相机只能在有电的情况下工作，因此其探测区域可能受限。

另外，据国中均介绍，SLIM携带的一个超小型变形机器人和一个小型探测仪确认成功从探测器分离。

SLIM登月任务有何特点？到底成功了吗？

SLIM登月的主要目的是验证误差控制在100米以内的精准着陆技术。它采用独特的图像匹配导航，在准备着陆的最终降落阶段开始后，探测器一边飞行，一边用携带的相机拍摄月球表面。通过比对拍摄到的图像和事先存储的月球表面地图，探测器能精确推算自身的位置和速度，并且依靠搭载的计算机修正前往着陆点的轨道。在到达离月球表面约50米的高度时，探测器能检测出月表的障碍物并自动回避。

此前在月球着陆的探测器误差都在几公里到几十公里之间，而SLIM的目标是误差100米以内。JAXA方面表示，精准着陆技术可将探测器着陆从“在容易着陆的地方着陆”变为“在想着陆的地方着陆”，从而有助于未来探索月球以及比月球着陆条件更严苛的星球。

为了在地形复杂的月表安全着陆，SLIM采用了适合倾斜地形的“两阶段着陆法”。在距离月表约两三米的地方关闭主引擎，控制机身前倾，先伸出一条主支撑腿着地，接着机身继续往前倒，再伸出前面的两条辅助腿着地，形成稳定支撑。

那么这次登月任务到底成功了吗？国中均给出了60分勉强及格的评价。

他解释说，SLIM登月任务有三档标准。最低限度成功，即实现探测器在月面着陆，用光学导航验证精准着陆，以及令轻量探测器系统在轨道上实际工作，这一档取得了成功。第二档是完全成功，指实现精度100米以内的精准着陆，相关数据的准确分析需要约一个月时间。国中均认为这项任务基本实现，从目前情况来看，太阳能电池问题不影响完全成功的达成。第三档是格外成功，即探测器要在日落之前的一定时间内在月面持续活动，这需要太阳能电池正常工作，因此格外成功可能无法实现。

SLIM能否恢复活力？

国中均说，在发现SLIM的太阳能电池无法发电后，他们进行了切断加热器电源等措施，以尽量维持所搭载电池的电力。在电量用完之前，抓紧让探测器传回导航数据等。

谈及太阳能电池为何无法发电，国中均说，探测器其他部分都能正常运转，温度数据、压力数据等也正常，太阳能电池硬件方面发生故障的可能性不高，有可能是探测器姿态出现问题，未朝向太阳的方向。相关的数据正在分析中。

他表示，太阳光入射月表的方向不断变化，太阳能电池有可能再次被阳光照射到。即使搭载的电池电量耗尽，探测器丧失功能，一旦太阳能电池受到光照，接收器能自动重启，如果把握好时机从地面发出指令，仍有可能“唤醒”探测器。

(责编：王震、陈键)

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