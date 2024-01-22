近日，中国人寿2024年工作会议在京召开，着力推进科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”创新突破，切实发挥行业头雁引领示范作用。

积极促进金融、科技和产业的良性循环和有效互动

中国人寿发挥保险、投资、银行三大业务板块协同发展的综合金融优势，聚焦高水平科技自立自强，提供高质量金融服务，助力以科技创新引领现代化产业体系建设。截至2023年末，战略性新兴产业贷款余额1760亿元、投资余额3345亿元，一批具有较强影响力的项目加速落地，2023年科技保险风险保障金额达87万亿元。

围绕科技型企业和战略性新兴产业全链条、全生命周期多样化需求，中国人寿积极构建完善多层次、专业化、特色化的科技金融服务体系，创新融资服务与金融产品，不断增强金融的适配性。同时，持续加大对科技创新、先进制造的风险保障力度，实现科技研发、成果转化和应用推广的保险全覆盖，有效缓解科技创新的后顾之忧。发挥保险资金耐心资本优势，用好信贷资源和专业特长，统筹运用股权、债权、贷款等工具，形成中国人寿特有的科技金融服务供给。此外，还丰富投资策略，积极承接国家政策鼓励且符合职能定位、进入成熟阶段的项目，精准助力科技强国建设。

努力当好绿色金融创新发展的先行者

中国人寿不仅把环境、社会、治理要求，嵌入公司经营管理流程和全面风险管理体系，建立健全支持绿色发展的激励约束机制，还丰富完善绿色金融产品服务体系，创新发展绿色保险、绿色投资和绿色信贷，为客户提供综合化、个性化的绿色金融解决方案，助力“双碳”目标实现。特别是充分发挥业务功能作用，积极对接重大绿色优质项目的投融资需求，加大对新型能源体系建设的投资和信贷支持，满足传统能源企业转型升级的合理金融需求，支持符合条件的企业发行绿色债券，促进经济社会发展绿色转型。

截至2023年末，中国人寿绿色保险风险保障金额达12万亿元，绿色投资存量规模超4800亿元，绿色信贷余额较年初增长超过60%。

努力成为普惠金融高质量发展的排头兵

中国人寿拥有遍及全国城乡的2万多家机构网点，近百万员工和销售人员，发展普惠金融具有得天独厚的优势。面向更广大客户，尤其是特殊群体和长尾客户，致力于开发更多兼具安全性、收益性和流动性的金融产品，不断提升触达能力，加快普惠保险进农村、进社区、进寻常百姓家。

在全国范围内，中国人寿在大病保险项目200多个，覆盖3.6亿城乡居民，2023年赔款超250亿元。与此同时，积极以更高效率、更低成本、更有效风控，为中小微企业和民营企业发展壮大、乡村振兴注入金融活水。截至2023年末，中国人寿支持民营和小微企业存量投资规模超2200亿元，普惠型小微企业贷款利率较大幅度下降，惠及13万户小微企业，涉农风险保障超35万亿元，乡村振兴投资余额975亿元，涉农贷款约1710亿元。

努力成为养老保障体系最可信赖的支柱力量

作为国内领先的国有大型金融机构，中国人寿主责主业与养老金融紧密相关，近年来持续努力打造大众首选的养老金融品牌，深化“养老选国寿、开户在广发”的市场形象。

一方面，全力深化养老金融供给侧结构性改革，丰富产品供给，有效对接养老保障、财富管理和健康养老服务，加快商业养老金、商业养老保险、健康保险、养老储蓄、养老资管产品等重点业务发展。特别是深度融入三支柱养老保险体系建设，积极拓展第一支柱业务，巩固提升第二支柱领先优势，深耕细作第三支柱。另一方面，聚焦养老产业投资布局和专业化建设运营，轻重结合提供养老综合解决方案，积极构建多层次多模式的养老服务体系，形成中国人寿养老服务标准和管理输出，有效发展银发经济。

目前，中国人寿在第一支柱为超400亿元基本养老保险基金提供投管服务，特定投资组合规模和业绩排名市场前列；在第二支柱服务年金企业客户超3.5万家，在第三支柱积累具有较强养老属性的保险业务准备金约1.8万亿元，个人养老金累计出单超10万件，保费收入超9亿元，商业养老金存量规模达80亿元，有效账户数超34万户。

2023年，中国人寿承保老年人等群体超1.6亿人次，在办长期护理保险覆盖3500多万人，并在天津、苏州、成都等13个城市启动14个养老项目，建成和在建养老床位数达7700多张，提供城心公寓养老、城郊机构养老、居家养老和社区养老等多业态养老服务，满足人民群众多样化养老需求。

确保数字金融始终走在行业第一方阵

中国人寿不断加强数字金融顶层设计，稳扎稳打促进经营管理数字化转型，重塑产品服务和流程，贯通客户需求、产品供给和送达渠道。同时，中国人寿持续推进整合共享，用好全集团科技资源，实现整体最优、各方共赢，深化数据治理，统一数据标准，优化完善数字化协同、数字化运营、数字化管控等基础设施，持续夯实数字化转型基础，并加强先进技术应用，对内打通现有服务生态，对外加强各领域合作，丰富集团综合服务生态圈，为客户提供全方位、多业态、全生命周期的服务。

中国人寿集团旗下寿险公司2023年整体赔付时效0.38天，广发银行手机银行客户达7278万，财险公司理赔在线服务满意度达99.5%。同时，中国人寿深耕科技理赔，着力解决理赔难、理赔慢问题。中国人寿已累计为超2800万人次提供理赔直付服务，赔付金额超177亿元，并在部分地区实现客户出院结算的同时，商业保险金实时计算并完成支付，直接抵扣医疗费。

中国人寿集团党委书记、董事长白涛表示，未来将立足主责主业，创造性贯彻落实“五篇大文章”的具体部署，积极参与相关顶层设计，努力贡献国寿智慧和力量。

(责编：董童、李源)

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