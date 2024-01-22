人民网北京1月22日电 （记者杨虞波罗）今日，国家邮政局公布2023年邮政行业运行情况。2023年，邮政行业寄递业务量累计完成1624.8亿件，同比增长16.8%。其中，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成1320.7亿件，同比增长19.4%。

2023年，同城快递业务量累计完成136.4亿件，同比增长6.6%；异地快递业务量累计完成1153.6亿件，同比增长20.5%；国际/港澳台快递业务量累计完成30.7亿件，同比增长52.0%。

2023年，邮政函件业务累计完成9.7亿件，同比增长2.7%；包裹业务累计完成2470.2万件，同比增长40.6%；报纸业务累计完成167.0亿份，同比增长0.8%；杂志业务累计完成6.5亿份，同比下降5.7%；汇兑业务累计完成349.0万笔，同比下降19.5%。

2023年，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成15293.0亿元，同比增长13.2%。其中，快递业务收入累计完成12074.0亿元，同比增长14.3%。

2023年，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的10.3%、87.4%和2.3%；业务收入分别占全部快递收入的5.9%、49.7%和11.6%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.3个百分点，异地快递业务量的比重上升0.8个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.5个百分点。

2023年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为75.2%、16.7%和8.1%，业务收入比重分别为76.2%、14.1%和9.7%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.6个百分点，快递业务收入比重下降1.4个百分点；中部地区快递业务量比重上升1.0个百分点，快递业务收入比重上升0.7个百分点；西部地区快递业务量比重上升0.6个百分点，快递业务收入比重上升0.7个百分点。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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