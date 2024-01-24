人民网记者 乔雪峰

“以前公交车底板高，上下车很费劲，现在一抬脚就能轻松上车。”在山东青岛城运控股公交集团市南巴士220路公交车上，乘客马大爷描述着低地板公交车带来的幸福感。

加快推广应用低地板及低入口城市公共汽电车、持续打造敬老爱老城市公共汽电车线路、改进提升适老化无障碍出行信息服务……当前，我国多地在公共交通方面推出了一系列提升适老化无障碍出行的服务措施，积极为残疾人、老年人等特殊群体提供顺畅无忧的出行服务。

近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国残疾人联合会、全国老龄工作委员会办公室印发《关于进一步加强适老化无障碍出行服务工作的通知》（以下简称《通知》），要求充分认识贯彻实施《中华人民共和国无障碍环境建设法》的重要意义，进一步提升适老化无障碍出行服务水平。

《通知》指出，各地要推动将适老化无障碍出行环境建设纳入综合交通运输体系规划、城市公共交通规划等，明确适老化无障碍出行环境建设改造目标任务。

升级更新车辆硬件设施

为老年人等特殊人群打造无障碍出行环境

近年来，交通运输部高度重视低地板及低入口城市公共汽电车的推广应用，督促各地从车辆硬件设施上，为老年人等特殊人群打造无障碍出行环境。这也是我国加快推进无障碍出行环境建设，进一步提升适老化无障碍出行服务水平的举措之一。

近日，福建省首批7米无障碍低地板新能源公交车正式亮相，投放于福州166路、181路等公交线路运营，车辆采用低入口设计，车厢内从前上客门到后下客门为全平地板；泉州公交集团新购置的10辆“适老公交车”也于日前在K307、K1线路上开跑，这是泉州市首次投用“适老公交车”新车型，后门处配备的无障碍翻板专为乘坐轮椅的乘客上下车服务，轮椅上车后还可停放在设有防撞缓冲垫以及专用安全带的指定区域。

“公交车台阶没有那么高了，我们乘车也不再费力，感觉很方便。”69岁的新疆乌鲁木齐市民李华表示，目前乌鲁木齐市有900余辆公交车采用低入口设计，全市4000余辆公交车均设有老年人爱心专座。

地铁出行途中的列车轮椅区、固定轮椅的无障碍安全保护设施等也逐渐成为“标配”。

北京地铁公司将既有轮椅升降平台和爬楼车进行更新，在列车车厢增设专门的轮椅空位，设置轮椅区域标识和安全带。车站配备的轮椅渡板，可使坐轮椅的乘客在工作人员帮助下，顺畅快速进出车厢。

青岛地铁每节车厢均设有轮椅固定区，乘客可通过站台门上的无障碍标识快速找到轮椅固定区；厦门地铁列车则在第三、四节车厢设置无障碍车厢，并配套轮椅固定卡扣及使用说明。

打造敬老爱老城市公共汽电车线路

保障老年人安全便捷出行

《通知》提出，持续打造敬老爱老城市公共汽电车线路。早在2023年4月，交通运输部印发的《2023年持续提升适老化无障碍交通出行服务工作方案》，就提出了“打造敬老爱老城市公共汽电车线路1000条”的目标任务，并于2023年10月底完成预期目标，打造敬老爱老城市公共汽电车线路1100余条，为保障老年人安全便捷出行发挥了重要作用。

在海南，海口打造G16、G59、K8等12条敬老爱老公交专线，这些线路途经公园、医院、农贸市场等老年乘客出行频率较高的站点，全部使用低地板及低入口公交车辆，并要求驾驶员在行车中注重起步慢、转弯慢和进站慢。

在山东，青岛公交220路途经小鱼山、栈桥等旅游景区，并串联起菜市场、公园、医院等场所，于2017年获评全国“敬老文明号”。“220路线客流量大、停靠点多、道路情况复杂。”青岛公交220路班组长张小鹏表示，线路驾驶员精益求精，总结出包括车辆起步不急躁、轻踩刹车控速度、斑马线前要礼让等驾驶经验。

在湖北，武汉“敬老爱老线路”公交电车2路老年乘客占比超过50%，日均超4500人次。在日常驾驶中，驾驶员贯彻落实“4321”工作法，考虑到老年人有突发疾病的隐患，除了在车上配备红花油、碘酒、速效救心丸等药物外，电车2路还定期对驾驶员开展医疗急救知识培训，帮助他们处理一些突发状况。

地铁“爱心预约”服务正在为更多特殊人群提供“一对一”的出行帮助。

“北京地铁服务”小程序上线1年时间，有2000余名乘客通过小程序预约了无障碍接续服务；自2023年8月长沙地铁App上线“爱心预约”功能以来，共完成爱心预约、爱心接力服务超1000单。

“秋水广场站的工作人员把我从出入口推进地铁车厢，到站时又有工作人员在站台接应我，全程充满温暖的服务让我非常感动。”一位接受了南昌地铁“爱心预约”服务的老年乘客表示。

建立城市无障碍公交导乘系统

让残疾人、老年人等特殊群体出行更便捷

《通知》提出，推动建立城市无障碍公交导乘系统；推动城市轨道交通车站等自助公共服务终端设备改造升级，使其具备语音、大字、盲文等无障碍功能。

在湖南长沙，当地公交集团安装了视障人士导乘系统，通过部署公交助乘智能终端，可为视障人士提供车辆进站提醒、语音引导上车、到站精准提醒等功能。乘车人可在手机上查找线路和预约想乘坐的车辆，每个操作步骤都会有语音播报，方便视障人士使用。

清晰的出行指引和无障碍信息标注，对于残疾人、老年人等特殊群体尤为重要。《通知》指出，要推动城市轨道交通车站等出行服务场所配备必要的无障碍设备和辅助器具，标注指引无障碍设施。

在北京，地铁试点对部分车站的出入口标志标识进行升级，利用通道墙面空间放大出入口字母编号信息，方便低视力及老年乘客出行。此外，在出直梯后距离列车轮椅区域最近的站台门处，试点增设颜色鲜明的“轮椅候车”标识，方便使用轮椅的乘客快速查找乘车位置。

在江苏，无锡地铁在站内铺设盲道，在楼梯扶手起点、终点处设置金属垫形成盲文引导，分别表示“台阶向上”和“台阶向下”。为提高优免人群进出地铁车站效率与便利性，无锡地铁在1号线人民医院站、南禅寺站及2号线梅园开原寺站进行“自助边门”项目试点，为特殊乘客带来“刷脸”进站的便捷体验。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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