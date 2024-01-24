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《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2023年）》蓝皮书发布

2024年01月24日14:51 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者王震）近日，由人民网经济民生编辑部、人民网财经研究院数字经济研究中心编写的《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2023年）》蓝皮书正式发布。蓝皮书指出，当前我国数实融合发展的顶层设计不断完善，数字基础支撑夯实；产业实践更加务实，数字场景日益丰富；新质生产力加速形成，创新动能持续释放。

《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2023年）》蓝皮书

《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2023年）》蓝皮书

2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，打造数字经济新优势，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。此后，“数实融合”被写入多份中央重要政策文件，并在党的二十大报告中被再次强调。

为推动数字经济与实体经济深度融合，加快传统产业数字化转型升级，2022年4月，“数造新实体——数字技术赋能实体经济”的课题研究，征集到70多家企业的200余项实践案例，14个具有行业典型性、先进性的实践案例写入蓝皮书。

2023年，人民网再次启动“数造新实体——数字技术赋能实体经济”课题研究，紧密结合中央“加强科技创新、建设现代化产业体系”的最新要求，以数字技术为箭、以发展实体经济为靶心，重点征集展示数实融合在“加快传统产业高端化、智能化、绿色化升级改造”“培育壮大战略性新兴产业”“发展数字经济和现代服务业”“开辟新领域、新赛道，培育竞争新优势”等方面具有创新性、代表性和借鉴意义的典型案例。

课题得到了来自国务院发展研究中心、发改委产业所、中国国际经济交流中心、中国工业经济联合会、中国国家创新与发展战略研究会、中国电子学会政策研究与国际合作中心、中科院软件研究所、中科院科技战略咨询研究院、中国工业互联网研究院、中国信息通信研究院、清华大学互联网治理研究中心、中央财经大学中国互联网经济研究院、浙江大学机械工程学院等单位的专家学者大力支持。

截至2023年7月31日，课题组征集到来自200多家企业的近300项实践案例，集中展示了人工智能、大数据、云计算、边缘计算、区块链等数字技术在工业互联网、智慧城市、数字乡村、金融科技、生成式人工智能、网络安全等20余个产业方向的创新应用，进一步扩大案例库的行业覆盖面和案例典型性。经过专家组研讨、评选，最终来自徐工矿机、中核武汉、阿里云、交银金科等16家单位的案例入选今年的蓝皮书。

点击图片查看案例库

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蓝皮书深入阐述了当前我国数实融合发展的现状、特点与趋势，重点展示了数字技术与实体经济在不同实体产业深度融合，赋能制造业数智升级、服务业融合创新、政府智慧建设的创新成果。

一、顶层设计不断完善，数字基础支撑夯实

实体经济是全面建设社会主义现代化国家的坚实基础，推动实体经济的高质量发展是建设现代化产业体系的核心。我国数字基础设施建设持续夯实，为推动数实融合发展提供了有力支撑。当前，我国网络基础实现跨越式发展，实现3G突破、4G同步、5G引领的跨越；我国5G行业应用已融入国民经济，全国“5G+工业互联网”项目超过8000个；算力基础发展成效显著，算力核心产业规模达到1.8万亿元；物联网连接数今年有望超过23亿，正从万物互联迈向万物智联。

二、产业实践更加务实，数字场景日益丰富

当前，我国数实融合的广度深度正在持续拓展，已经成为推进产业智能化、绿色化、融合化发展，加快建设现代化产业体系的关键变量。在蓝皮书收录的案例中，徐工矿机智慧矿山案例为传统采矿企业带来了“智慧无人采矿”的变革，实现设计、生产、运营管理等环节安全、高效、经济、绿色发展；360集团的人工智能大模型，创新应用于税务服务领域；嘉善西塘的“只要点一次”乡村共富小屋，探索数字化服务乡村振兴。我们可以看到，当前数实融合在各个行业、产业的数智化应用更加务实，数字场景日益丰富。

三、新质生产力加速形成，创新动能持续释放

从“神威·太湖之光”超级计算机，到北斗三号全球卫星导航系统，再到“东数西算”工程全面推进，我国数字技术创新、融合成果不断丰富，数实深度融合正推动新质生产力加速形成，持续释放科技创新的动能，为产业链、价值链和供应链带来系统性、重塑性的战略机遇，呈现出“战略性新兴产业集群融合发展”“平台企业开拓出海新赛道”“数字经济和现代服务业加速融合”等新趋势、新亮点。

四、“政产学研用”须更加协同，推进数实深度融合

当前我国数实融合发展仍存在关键核心技术“卡脖子”、各地产业数字化发展不平衡、中小企业数字化转型处于起步阶段、传统产业数字化发展相对较慢等问题。在加快形成新质生产力、推进现代化产业体系建设的背景下，“政产学研用”各方应携手并进，加力关键技术攻关，加快培育创新生态；针对重点行业、重点领域推动数字化转型行动，推进数实融合全方位、深层次赋能新型工业化，为经济社会高质量发展提供坚实支撑。

新时代新征程，推动数字技术与实体经济深度融合发展，已成为实现高质量发展的重要驱动力。蓝皮书中展示的这些案例、成果，既是产业界积极主动适应和引领新一轮产业科技变革的鲜活例证，也成为响应发展新质生产力、建设现代化产业体系要求的生动实践。

(责编：王震、章斐然)
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