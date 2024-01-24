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守护群众温暖过冬 各地多措并举保障能源平稳供应

王绍绍
2024年01月24日15:52 | 来源：人民网
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近期，全国多地出现寒潮雨雪、降温天气，供电供暖需求显著增加。当前，各地多措并举保供电保畅通，保障群众安全温暖过冬。

就在前几天，一列满载3500吨煤炭的列车从新疆将军庙站驶往淖毛湖站，标志着将军庙至淖毛湖铁路正式开通运营，意味着“疆煤外运”能力从源头得以提升，为企业生产和群众温暖过冬提供了保障。据了解，新疆煤炭资源储量丰富，2023年经铁路外运的煤炭达6033.1万吨，同比增长9.8%。

“现阶段煤炭依然是我国的主体能源，尤其是在电力生产领域，全社会70%左右的发电量仍是煤电。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，从保障能源安全、稳定能源供应的意义上，煤炭发挥着无可替代的“压舱石”“基本盘”作用。

数据显示，2023年，全国煤炭产量在2022年高位增长的基础上保持稳定增长，全国规模以上原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%。迎峰度冬期间全国统调电厂电煤库存稳定保持在2亿吨以上。

为全力保障极端天气下的电力供应，国网辽宁电力密切关注热力管网、加压泵站、供热站涉及供电设施的用电负荷和运行情况，提前采取优化线路运行方式、分线分台、配变梯次轮换、调容调档等措施，精准保障民生用电等重要负荷可靠供电；国网怀化供电公司近日启动观冰哨104个，组织线路运维人员全面入驻9个固定冰情监视哨进行24小时值守，调动骨干力量对所辖高铁、电铁线路和历年防冰冻重点区段进行防冻融冰特巡。

“确保群众安全温暖过冬，能源稳定充足保供至关重要。”业内专家表示，相关部门应密切关注能源供需情况，强化供需预警与研判，加强煤炭、天然气、电力等能源生产、调度工作，保障煤炭、天然气等安全稳定生产和运输通道安全通畅，提高煤电油气供应能力，确保迎峰度冬煤电油气稳定供应和电网安全运行。

受寒潮影响，截至1月23日17时，南方电网供电区域的贵州、云南、广西、广东部分地区250条10千伏及以上输配电线路覆冰，最大覆冰厚度达40毫米。

为保障电网安全和电力可靠供应，南方电网累计出动5900多人次、抢修车辆1550台次、应急发电机627台次、应急发电车11台次、无人机137架次开展防冰应急处置工作，实施融除冰线路37条次，及时消除电网运行安全隐患，为人民群众温暖过冬提供坚实保障。

为做好迎峰度冬电力保障，确保群众可靠用电，河北电力部门对重点设备线路和重要用户开展特巡。特别是对“煤改电”用户加强用电监测，对集中供暖换热站、相关机关企事业单位等用户强化供电保障。

烟台供电部门运用红外夜视无人机对供电线路进行夜巡工作，及时发现并处理线路隐患；聊城地区则通过短信、微信等及时通知运维人员赴现场消除隐患，保障居民电采暖需求。

近年来，为做好能源保障和保暖保供工作，山西全力稳定能源生产，提高煤炭、电力、非常规天然气产量，满足发电供暖用能需求。数据显示，2023年，山西煤炭产量达到13.78亿吨，规上发电量4376亿千瓦时，其中外送电量1576亿千瓦时。非常规天然气产量145.9亿立方米。

中国海油气电集团统筹部署安全生产、资源接卸、储气能力建设等工作，在充分发挥海上天然气、陆上非常规天然气、进口LNG等多种资源互保互供优势的基础上，保供工作专班动态优化资源调度计划，增强保供能力。

当前，青海油田强化“气井措施库”保供力度，累计完成各类措施345井次，措施有效率稳定在86.5%以上，日增产超百万立方米天然气；新疆油田天然气最大日保供能力迈上5000万立方米台阶，原油日产保持在4.1万吨以上，超计划运行；中国石油煤层气公司天然气日产量保持在千万立方米以上，为13个县市600余万户居民输送清洁能源；辽河储气库群最大单日采气量突破4000万立方米，确保人民群众取暖需要。

“当前，在各方共同努力下，全国能源运行总体平稳。下一步，国家发展改革委将继续发挥协调机制作用，保障能源稳定生产供应、做好低温雨雪灾害等情况的应对准备、确保民生用能需求，全力做好供暖季的能源保供各项工作，确保人民群众安全温暖过冬过节。”国家发展改革委政策研究室主任金贤东表示。（陈静仪对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)
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