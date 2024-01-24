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一图读懂2023年国资央企成绩单

2024年01月24日15:42 | 来源：人民网
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一图读懂2023年国资央企成绩单
(责编：杨曦、吕骞)
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一图读懂2023年国资央企成绩单
　　
效益稳增长、质量稳提升 2023年国资央企成绩单含金量足
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