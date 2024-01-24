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效益稳增长、质量稳提升 2023年国资央企成绩单含金量足

2024年01月24日15:42 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （黄盛）神舟十六号、十七号成功发射，C919商业首航，6G网络架构创造长距离传输世界纪录，一批央企院士专家进入国家科技专家库，央企境内控股上市公司市值在2023年末达到13.5万亿元……2023年，国资央企高质量创新成果加快产出，关键核心技术攻关不断突破，创新体系建设持续加强，央企控股上市公司聚焦主业，实现整体规模提升。

“从结果看，央企围绕大局、积极作为，坚定信心、攻坚克难，交出了一份实打实的、含金量充足的成绩单。”在谈到2023年国资央企的工作进展时，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）副主任袁野在1月24日国新办举行的“聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，更好实现中央企业高质量发展新闻发布会”上表示，2023年，国资央企围绕增强核心功能、提高核心竞争力，深化国资国企改革，提高价值创造能力，加大科技创新力度，加快发展战略性新兴产业，更好履行经济责任、政治责任、社会责任，各项工作取得显著成绩，为新征程开好局起好步作出重要贡献。

1月24日，国新办举行“聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，更好实现中央企业高质量发展新闻发布会”。 来源：国新办网站

1月24日，国新办举行“聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，更好实现中央企业高质量发展新闻发布会”。 来源：国新办网站

“量”上实现稳步增长

2023年，央企保持了整体经营稳定，效益实现了稳步增长。具体来看，2023年央企实现营业收入39.8万亿元、利润总额2.6万亿元、归母净利润1.1万亿元；累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元、同比增长11.4%，其中，战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%；截至2023年底，央企资产总额达到86.6万亿元，同比增长6.4%。

2023年，在目标导向上国务院国资委对央企的考核管理体系进一步优化，确立了“一利五率”目标管理体系。所谓“一利”，就是突出对利润指标的考核，充分体现企业对社会创造价值的能力；“五率”，即净资产收益率、全员劳动生产率、研发经费投入强度、营业现金比率、资产负债率。在2023年目标体系中，央企确保利润实现稳定增长，资产负债率总体保持稳定，净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率实现进一步提升。

此外，国务院国资委产权管理局负责人谢小兵介绍说，2023年央企控股上市公司持续聚焦主业，整体规模持续提升，经营业绩稳中向好，产业布局更加优化，经营质量稳步提升。2023年三季度报告显示，383家央企控股的境内上市公司总资产、净资产规模分别达到53万亿元、17万亿元，实现营业收入和归母净利润分别达到18.63万亿元和1.06万亿元，整体净资产收益率达7.53%。此外，2023年，有12户央企上市公司进行了回购，32户得到了大股东的增持；到2023年中期，20户央企推出了中期业绩分红近800亿元。

“2023年，央企团结奋进、苦干实干，实现了经济运行稳中有进、进中提质，以自身高质量的稳增长，为我国经济持续回升向好作出了积极贡献。”袁野表示，2023年国务院国资委指导央企牢牢把握高质量发展的首要任务，坚持效益和效率相统一、突出价值创造能力，鼓励央企做强做优，在推动实现经济质的有效提升和量的合理增长上勇挑大梁。

“质”上有了显著提升

首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”安全顺利商业首航，中国三峡集团所属中水电公司划转至中交集团，国家电网所属国能生物划转至国家电投，中国华能与13家央企的22个新能源项目开展运维服务试点，2023年有12户央企控股上市公司进行了回购、32户央企控股上市公司得到了大股东的增持……

2023年，国资央企产业布局更加优化，经营质量稳步提升。数据显示，2023年，央企平均净资产收益率达到6.6%，股东回报保持在较好水平；全员劳动生产率达到78.4万元/人；营业现金比率10.1%，全年保持了逐月稳步上升态势；截至2023年底，央企整体资产负债率64.8%，有效管控在65%左右，实现了总体稳定。

袁野认为，2023年，国资央企加大了对亏损企业的治理，加强了“两金”处置，取得了积极效果，为企业提质增效发挥了重要作用，央企资产质量进一步提升。

质量的提升也体现在进一步加大央企重组整合工作力度、加快国有经济布局优化和结构调整的积极成果中。

据国务院国资委副秘书长、财务监管与运行评价局局长、新闻发言人李冰介绍，2023年充分发挥国资央企“国家队”作用，在数据信息等领域持续优化资源布局，服务国家战略落地；提升资源配置效率，整合邮轮运营资源组建平台公司，加强专业运营能力体系建设；着力培育新动能，先后两次举办集中签约仪式，涉及25组专业化整合重点项目，涵盖生态环保、生物技术、新能源汽车等多个战略性新兴产业领域；集聚创新资源力量，完成中国电科重组华录集团，集聚电子信息领域优势资源，提升关键技术产品供给能力，推动补强产业链关键环节，在智能制造、数据存储等领域形成协同优势。

国资央企的高质量发展也与央企控股上市公司息息相关。谢小兵表示，2023年，国资央企更多地给资本市场输送优质标的，强化资本市场布局优化和功能发挥；着力打通科技、产业和金融循环；高标准做好上市公司信息披露工作；不断增强价值实现和市场认同。

创新驱动作用更加显著

2023年央企完成投资总额超过6万亿元，投资带动作用不断增强；启动实施中央企业战略性新兴产业焕新行动和未来产业启航行动，明确了发展重心和方向，细化了任务目标和路径；在资源投入、主业培育、人才支撑等方面制定了一揽子政策，给予央企“顶格”“管用”“解渴”的支持；在光伏制氢、碳纤维制造、汽车芯片等领域落地了一批重点项目，在激光制造、量子通信、卫星互联网等领域组建了一批新企业，新产业新业态正在成为国资央企的重要增长点……

2023年，以央企产业焕新和未来产业启航“两个行动”为抓手，加快在战略性新兴产业收入和增加值占比上取得关键进展，在央企布局结构上实现战略转型。同时以强烈紧迫感和强有力举措全力推进科技创新，创新效能进一步提升。

国务院国资委秘书长庄树新表示，科技创新是“国之大者”，是企业发展的原动力。2023年，国资央企科技创新主体地位得到加强，创新体系建设持续优化，高质量创新成果加快产出。

围绕强化国资央企科技创新主体地位、加快提升创新驱动作用，庄树新认为，要推动国资央企深度融入国家创新体系，积极主动承担国家重大科技任务，打造中央企业创新联合体升级版，推动产学研协同、大中小企业融通；鼓励央企从经济社会和产业发展需求中凝练重大科学问题，加强应用基础研究，在前沿领域形成一批原创成果，健全产业创新体系；聚焦战略性新兴产业和未来产业领域，推动中央企业持续开展战略研判、技术预见和对标分析，强化前沿领域技术布局，加快培育创新型国有企业，努力依靠技术创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，不断提升持续创新能力和价值创造能力。

袁野表示，国资央企在下一阶段发展中，要更加聚焦高质量发展，着力注重提升价值创造能力，即提升增加值、功能价值、经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比、品牌价值，引导企业实现稳中求进、以进促稳、先立后破，不断增强核心功能、提高核心竞争力，在服务国家战略中做强做优做大，更好地实现经济属性、政治属性和社会属性的有机统一。（实习生杨梓安对此文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)
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