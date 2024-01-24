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央行：坚持金融服务实体经济 巩固增强经济回升向好态势

2024年01月24日15:29 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者罗知之）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍金融服务实体经济高质量发展情况。中国人民银行行长潘功胜在会上表示，央行、外汇局将以专业务实的精神，贯彻落实好中央决策部署，坚持金融服务实体经济的根本宗旨，加大宏观调控力度，强化逆周期和跨周期调节，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济高质量发展。

潘功胜介绍，2024年将重点抓好以下工作：

一是坚持稳健的货币政策，落实好灵活适度、精准有效的要求，继续为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境。过去的一年，我国适时强化逆周期调节，两次下调存款准备金率，两次下调政策利率，引导有序降低存量房贷利率，引导金融机构保持信贷总量适度、节奏平稳，取得了较好的成效。2024年，总量方面，将综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，使社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。在节奏上把握好新增信贷的均衡投放，增强信贷增长的稳定性。结构方面，将不断优化信贷结构，加大对民营企业、小微企业的金融支持，落实好不久前发布的金融支持民营经济25条举措，提升金融服务实体经济质效。同时，要注重盘活被低效占用的金融资源，提高存量资金使用效率。价格方面，兼顾内外均衡，促进综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

二是加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度，做好金融“五篇大文章”。2023年，进一步提升货币政策对促进经济结构调整、转型升级、新旧动能转换的效能，引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度，普惠小微、科技型中小企业、制造业中长期、绿色贷款增速均明显高于各项贷款平均增速。下一步，将继续发挥货币政策工具总量和结构双重功能，加强工具创新，继续引导金融机构做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。经中央批准，人民银行将设立信贷市场司，重点做好五篇大文章相关工作。

三是稳妥有效防范化解重点领域金融风险。防控金融风险是金融工作的永恒主题。当前，我国金融风险总体可控，金融机构经营整体稳健，金融市场平稳运行。下一步，将加强金融风险监测、预警和评估能力建设，推动建立权责对等、激励约束相容的金融风险处置责任机制。按照市场化、法治化原则，配合地方政府和有关部门稳妥有效化解重点领域和重点机构的风险。健全完善金融安全网，继续推动金融稳定立法。

四是持续深化金融改革开放。一方面，深入推进金融改革。着力建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的金融市场，进一步优化融资结构、市场体系、产品体系，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的融资服务。进一步推进征信市场和支付市场发展。近期，人民银行正会同浙江省政府指导钱塘征信申请办理个人征信牌照。另一方面，坚定不移推动金融业高水平开放。深化金融领域制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通。稳慎扎实推进人民币国际化。继续支持香港和上海提升国际金融中心地位。

五是积极参与国际金融治理，深化国际金融合作。践行多边主义，加强对话沟通，依托二十国集团、国际货币基金组织、国际清算银行等平台，推进全球宏观经济金融政策协调。落实中美两国元首旧金山会晤共识，牵头做好中美以及中欧金融工作组工作。

(责编：罗知之、吕骞)
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