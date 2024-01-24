人民网北京1月24日电 （记者王震）据财政部网站消息，1月23日，财政部、应急管理部紧急预拨3000万元中央自然灾害救灾资金，支持新疆做好地震灾害救灾工作，统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。

财政部要求新疆财政厅抓紧将资金拨付灾区，及时了解掌握灾区应急救援资金安排和资金需求，采取措施全力保障，并切实加强资金监管，充分发挥资金效益。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经