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央行：我国跨境资金流动稳定性将进一步提升

2024年01月24日16:55 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者罗知之）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍金融服务实体经济高质量发展情况。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在会上表示，今年我国跨境资金流动稳定性将进一步提升，经常账户将保持合理规模顺差，资本项下外资流入将更加活跃。

朱鹤新介绍，一方面，我国产业链非常完整，产业升级持续推进，生产制造能力强，为货物贸易带来竞争力。对外贸易产品和市场日益多元化，稳外贸以及区域合作政策效果逐步显现，新的出口增长点将不断涌现，经营主体越来越多，经营主体生产的产品竞争力也越来越强，合作的区域和合作的国家也将越来越多，增强了外贸稳定性。

另一方面，资本项下的外资流入将更加活跃。2024年美联储货币政策的变化，其外溢性的压力逐步减少，使得我国外部金融条件更加趋于缓和，国际投资将恢复活跃，外商投资有望企稳回升。同时，因为我国拥有完整的产业链、超大规模市场，所以近年来人民币市场多元化和分散化投资的价值会日渐凸显。

朱鹤新表示，从外汇局统计数字看，近期我国跨境资金流动更加平稳，体现在经常账户继续保持较高规模的净流入。2023年全年经常账户顺差将达到2800亿美元左右，其中货物贸易顺差将超过6000亿美元，这在历史上是次高值。此外，近期外资来华投资也呈现积极向好态势。去年9月以来外资连续四个月净增持境内债券累计超过640亿美元。

(责编：罗知之、吕骞)
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