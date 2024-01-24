人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

推动行业规范发展 多方助力消费者安心“求美”

2024年01月24日18:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月24日电 （记者许维娜）互联网时代，消费者的信息交流和消费行为越来越数字化，互联网新技术的发展也为医美行业的规范发展带来了更多机会。

有专家表示，互联网是当下年轻人获取信息最主要的渠道，互联网医美平台有责任和优势帮助消费者通过自主学习提高辨别能力，同时助力市场机制加速完善，让正规合法的医疗机构获益，推动“良币驱逐劣币”。

日前，第九届新氧亚太医美行业盛典召开。会上，新氧集团董事长兼CEO金星宣布新一年战略布局：围绕医美用户差异化需求，高定、优享、臻品三大战略业务正式升级，进一步赋能医美机构价值提升，助力机构打出差异化，塑造自身竞争力。

如何实现医美行业健康可持续发展？联合丽格集团董事长李滨从医美现状、市场预期、行业挑战、破局之道等方面发表了对医美行业的思考。李滨表示，目前大多数医美机构都面临着转型挑战。作为医美行业的重要参与者和平台建设者，希望新氧等平台发挥自身平台优势、互联网技术优势，积极拥抱人工智能，赋能医美机构转型升级，助推医美行业向上、向好、向优发展。

要改善市场向良性发展，需要政府、行业、厂家、平台等各方共治。而对于消费者而言，最重要的是要提高辨别能力，选择正规的医美机构。

除赋能医美机构外，新氧还推出绿宝石医生榜单，致力于让更多的好医生走向台前。如今，榜单已推出了五期，为用户提供“求美”指南。

现场，新一期绿宝石医生仪式启动。中国医师协会美容与整形医师分会名誉会长江华表示，绿宝石医生榜单具有深远意义，可以让优秀的整形美容医生发挥自身价值，帮助“求美”者减少决策成本，安心变美。

中国整形美容协会副会长高建华说：“信息不对称仍是医美行业亟待解决的问题之一，这凸显了榜单的重要性，它不仅是能够给“求美”者提供更可靠、极具参考价值的信息，同时也给医生提供了一方展示自己的平台。希望医美同仁们都能积极参与其中，在这方舞台上实现自己的价值，助推医美行业向前发展。”

随着轻医美渗透率不断上升及医美市场教育成熟度与日俱增，客单价低、消费决策门槛低的轻医美越来越被追求高性价比的医美用户人群所接受，给医美市场带来了更多的想象力空间。

未来，作为全新医美服务平台，新氧方面表示，将以上游产业互联网生态平台为远景，建设“产品+研发中心+产业链”的全方位生态布局，赋能优质合规产品走到台前，从而助推医美正品生态建设。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推动行业规范发展 多方助力消费者安心“求美”
　　人民网北京1月24日电 （记者许维娜）互联网时代，消费者的信息交流和消费行为越来越数字化，互联网新技术的发展也为医美行业的规范发展带来了更多机会。 有专家表示，互联网是当下年轻人获取信息最主要的渠道，互联网医美平台有责任和优势帮助消费者通过自主学习提高辨别能力，同时助力市场机制加速完善，让正规合法的医疗机构获益，推动“良币驱逐劣币”。…
2023年全国海关税收入库2.21万亿元
　　人民网北京1月24日电 （记者栗翘楚）记者从2024年全国海关工作会议获悉，2023年，全国海关坚持依法治税、综合治税，加强科学征管，全年海关税收入库2.21万亿元。 全国海关坚决贯彻落实党中央、国务院稳增长政策措施，认真执行减税、进口税收优惠政策和自贸协定关税减让等措施，其中落实《2023年关税调整方案》减税措施，减征税款767.9亿元；推进《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等22个优惠贸易安排原产地规则和关税减让措施落地见效，享惠进口货值1.22万亿元，税款减让1062.6亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部