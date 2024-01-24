人民网北京1月24日电 （记者许维娜）互联网时代，消费者的信息交流和消费行为越来越数字化，互联网新技术的发展也为医美行业的规范发展带来了更多机会。

有专家表示，互联网是当下年轻人获取信息最主要的渠道，互联网医美平台有责任和优势帮助消费者通过自主学习提高辨别能力，同时助力市场机制加速完善，让正规合法的医疗机构获益，推动“良币驱逐劣币”。

日前，第九届新氧亚太医美行业盛典召开。会上，新氧集团董事长兼CEO金星宣布新一年战略布局：围绕医美用户差异化需求，高定、优享、臻品三大战略业务正式升级，进一步赋能医美机构价值提升，助力机构打出差异化，塑造自身竞争力。

如何实现医美行业健康可持续发展？联合丽格集团董事长李滨从医美现状、市场预期、行业挑战、破局之道等方面发表了对医美行业的思考。李滨表示，目前大多数医美机构都面临着转型挑战。作为医美行业的重要参与者和平台建设者，希望新氧等平台发挥自身平台优势、互联网技术优势，积极拥抱人工智能，赋能医美机构转型升级，助推医美行业向上、向好、向优发展。

要改善市场向良性发展，需要政府、行业、厂家、平台等各方共治。而对于消费者而言，最重要的是要提高辨别能力，选择正规的医美机构。

除赋能医美机构外，新氧还推出绿宝石医生榜单，致力于让更多的好医生走向台前。如今，榜单已推出了五期，为用户提供“求美”指南。

现场，新一期绿宝石医生仪式启动。中国医师协会美容与整形医师分会名誉会长江华表示，绿宝石医生榜单具有深远意义，可以让优秀的整形美容医生发挥自身价值，帮助“求美”者减少决策成本，安心变美。

中国整形美容协会副会长高建华说：“信息不对称仍是医美行业亟待解决的问题之一，这凸显了榜单的重要性，它不仅是能够给“求美”者提供更可靠、极具参考价值的信息，同时也给医生提供了一方展示自己的平台。希望医美同仁们都能积极参与其中，在这方舞台上实现自己的价值，助推医美行业向前发展。”

随着轻医美渗透率不断上升及医美市场教育成熟度与日俱增，客单价低、消费决策门槛低的轻医美越来越被追求高性价比的医美用户人群所接受，给医美市场带来了更多的想象力空间。

未来，作为全新医美服务平台，新氧方面表示，将以上游产业互联网生态平台为远景，建设“产品+研发中心+产业链”的全方位生态布局，赋能优质合规产品走到台前，从而助推医美正品生态建设。

(责编：杨曦、吕骞)

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