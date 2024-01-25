近年来，河南省虞城县刘集乡着力抓好“五星”支部创建工作，着力招商引资，着力产业突破，着力人居环境治理等，让农民手中的产品增价，让农民的劳动增值，让农民的生活增彩。一二三产融合得到快速发展，实现了一个传统农业乡镇的华丽蜕变。

让农民手中的产品增价

刘集乡位于黄河故道周边，居民原有家禽养殖的传统，特别是养鸭户最多。但由于品种杂、规模小，效益一直上不来。自商丘华恒食品有限公司在当地顺利投产后，与村民签订相关合同，免费提供养殖技术，提供饲料、管理，并高价回收，带动周边900余户村民从事种鸭养殖，回收价格比以前高，使产品得到增值。

同时，该乡积极与华涛禽业对接，推广“京粉8号”五彩蛋鸡养殖。刘皮村成立了五彩蛋鸡养殖专业合作社，为养殖户提供养前、养中及销售服务，保障养殖户低风险稳步致富。合作社免费为养殖户搭建鸡舍、加工饲料，定期邀请专家为养殖户进行技术指导，养殖户在养殖过程中遇到防疫、饲养等方面的问题，合作社第一时间上门帮助解决。

此外，该乡还利用电商平台培训了一批拥有丰富电商运营经验的“新农人”，通过直播带货的方式将五彩蛋销往全国各地。目前，在线上多个平台日销100余单。刘皮村已发展五彩蛋鸡养殖61户，其中监测户和脱贫户7户，存栏成鸡3200余只，五彩蛋鸡养殖初显规模。2023年五彩蛋销量突破20万枚，带动60余户增收致富。

让农民的劳动增值

近年来，刘集乡落实县委、县政府制定的人才回归政策，建平台促招商，让乡贤、能人回归家乡创业。自2021年以来，该乡已有22名能人回乡创业。他们回乡创办了30多家小微实体企业，带来了先进的管理经验和创新的理念，同时又潜移默化地影响当地村民的素质和素养，带动他们实现生产技能的提高。

在立新村，党员大学生李艳群已被群众推选为村党支部书记。在乡、村两级共同努力下，两年内就有4家小微企业和一个蛋鸡养殖场落户村里，这些回乡人才无论从事企业管理，还是从事村组织建设，都成为乡村发展中的主力军。村民也从小农户变身为产业工人，劳动力实现增值。

疫情期间，该乡曲桥村金荣户外服饰受到影响，计划停业撤离。厂里40余名村民提出缓发工资，无偿为企业劳动三个月。老板深受感动，目前，该厂又在刘集祝庄等两个村办起了加工点，近200名技术工人从事服饰生产。农民把生产工艺置入产业链，劳动价值得到了提升，从而实现了劳动力价值的提高，月工资在3000元以上者3000多人，其自身素养也得到提高。

让农民的生活增彩

全县“户户通”工作全面启动以来，刘集乡把推进农村道路“户户通”硬化建设作为民生工程和提升人居环境的重要抓手，统筹推进，乡村“颜值”和群众的满意度大幅提升。截至目前，全乡已完成施工面积69070平方米，安装路灯1000多盏，完成了11个村，绿化1万多平方米，厕改户1万余户。同时，自然村统筹做好与厕改、排水等基础设施有效衔接，逐村拿出施工计划图，挂图作战。每个村选出乡贤、老党员监管“户户通”，每个胡同选出胡同长，对保质保量完成“户户通”建设任务的村，除了落实县补贴外，乡政府还采取以奖代补的方式，分别给予1万元、8000元、5000元现金奖励。

同时，该乡着力打造“孝善大食堂”，让“孝善大食堂”成为聚民心、听民意的好地方。弘扬良好社会风气，化解村民矛盾，致力打造生态宜居，农民的生活品质得到大幅提升。

“今天上午咱们不光吃饺子，还有四道菜呢。”刘皮村老人刘午民开心地说。今年元旦，刘皮村举办“饺子宴”。十多名爱心志愿者、乡驻村干部、村“两委”班子成员等齐聚“以孝治家”大食堂，为60岁以上的老人包饺子。

“目前，我们以‘五星’支部创建为总抓手，利用四种模式增加集体经济：一是招才引智；二是搞土地流转，规模经营；三是盘活资产，出租运营；四是让村民用资产和资金入股，实现‘双绑双赢’。”刘集乡党委书记杨保华信心满满地说。（王支援 谢卫勋）

(责编：董童、李源)

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