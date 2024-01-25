平安是最大的幸福，和谐是最美的景象。河南省虞城县城关镇以“三零”平安创建为抓手，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化基层治理模式，全力推动平安建设从“达标”向“创优”转变、从“平安”向“善治”跃升。

创新工作机制，强化制度保障 。 深化“七个一”工作法，以一个指挥调度系统调动12个社区80个网格，建立镇、社区、网格三级联系服务群众的网络体系，创新提出“三师三员六到位”，稳步提升群众的满意度和安全感。“三师”即金牌调解师、政策解读师、心理咨询师。从社会邀请律师、优秀教师、心理咨询师，随时随地为居民提供咨询、解决难题。每个社区打造一支“三员”队伍，即治安巡防员、矛盾排解员、安全监督员。“三员”+网格员使需求在网格发现、矛盾在网格化解、服务在网格开展，搭建起镇、社区、网格三级联动的服务格局。每个网格都建立微信群，让群众反映问题更直接，解决问题更快速，助力解决基层服务工作“最后一米”难题。

开展群防群治， 守护社会平安。结合“六防六促”“我在网格中”干部干警大走访，加强风险评估研判，将各类矛盾纠纷化解在萌芽状态。2023年以来，参与走访干部共计1000余人次，干警200余人次，梳理群众意见10大类，解决问题40余件。釆取人防和技防相结合形式，高标准建立治安防控指挥中心，组建专职治安巡防队，投资200余万元对城区治安防控网络平台设备进行维护，实现重点区域摄像头全覆盖。目前城关镇已更新高清摄像头482路，治安案件发生率同比下降10%。

织牢安全网格 ，整治安全隐患。城关镇始终坚持把安全生产工作放在突出的位置，按照属地管理原则和“一网三级、一级多格、一格多点”的模式，对网格内的单位、场所、居民楼院实施动态管理，切实筑牢“全覆盖、无盲区”的管理网络。先后开展住宅小区治、娱乐场所等重点领域专项整治活动。成立应急管理队伍，完善应急处置预案体系，定期开展防火、防汛、地震、逃生等应急演练，积极应对突发事件。排查“三合一”场所、沿街门店、商场市场6800多个，督促12900多项问题隐患形成闭环，火警报警率下降60%以上。

“城关镇党委政府将按照平安创建的新要求，顺应人民群众的新期待，锐意进取、敢于担当，努力打造文态、生态、业态‘三态’融合发展的和谐城关新局面，为建设平安虞城、法制虞城、和谐虞城继续奋力前行！”该镇负责人介绍说。（王支援 刘美玲）

(责编：曹淼、李源)

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