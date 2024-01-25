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今年春运首都机场预计运送旅客750万人次 较去年增长约70%

2024年01月25日14:50 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （记者乔雪峰）2024年春运自1月26日开始至3月5日结束，共计40天。记者从民航局获悉，伴随探亲流、学生流、务工流、旅游流高位叠加，预计2024年春运期间民航旅客运输量将达到8000万人次，再创新高。

首都机场运行控制中心运行值班主管李光熙接受记者采访时表示，春运期间，首都机场预计运送旅客750万人次，日均18.8万人次；保障航班4.7万架次，日均1180架次。今年春运旅客量较2023年增长约70%。

据李光熙介绍，1月 26 日 (春运首日)，首都机场预计运送旅客约 18.2 万人次，2月8 日(腊月二十九) 将来节前客流高峰，全天进出港旅客约 20.18万人次。在2月 10日(正月初一)，客流将会明显回落，全天进出港旅客约 14.7 万人次。2 月 17 日(正月初八) 将迎来返程客流高峰，全天进出港旅客约 20.25 万人次。

“1月中旬以来，首都机场客流量持续攀升，近期每天客流量均在18万人次以上。”李光熙进一步表示，今年春运，“探亲+旅游”成为热门出行模式，旅游团、家庭团体等相对集中，特别是老年、轮椅和携童等特殊群体旅客数量也将多于平日。

春运期间，首都机场从运行效率与服务品质两方面下手，为进出港旅客提供全流程美好出行体验。“北京首都国际机场”官方小程序和APP将于26日全新改版升级，新版本不仅在展示页面上更加丰富友好，而且服务功能上融合了旅客从家门到舱门的各个场景，实现航班查询、在线值机、餐饮购物、WIFI登录、特殊旅客服务预约、临时乘机证明等旅客出行各个环节功能的一键触达。

据首都机场航站楼管理部服务管理主管李望舒介绍，为了给老年旅客、首次乘机的特殊旅客群体提供更好的出行体验，首都机场对专属的“爱心休息区”进行了优化升级，不仅将沙发更换成更舒适、更适合旅客放松的款式，还在休息区准备了书法体验剪窗花、写福字等与旅客互动的系列迎新春主题活动，丰富特殊旅客候机期间的体验。

李望舒告诉记者，伴随着探亲流、学生流等多股客流重叠，为提升旅客出行效率，减少旅客办理值机排队等候时间，首都机场提供了手机值机、自助值机、自助行李托运服务，目前首都机场共拥有154台自助值机设备、70合自助行李托运设备。

随着中国与多国间的签证互惠政策落地，今年春运出境游市场也将形成短期旺季，预计国际及地区客流量将达到141.3万人次，日均3.5万人次。针对持护照旅客，首都机场创新推出旅客Wi-Fi“护照登录”功能，旅客无需开通国际漫游接收验证码，只需在首都机场旅客Wi-Fi的认证页面选择“护照登录”，通过手机拍照上传护照照片，待系统自动识别处理并完成认证后，即可畅连无忧。

不仅如此，首都机场在本次春运中新开通了国际航班自助值机服务，乘坐国泰航空日本航空、澳门航空的旅客可在3号航站港享受便捷自助值机体验。

春运期间，首都机场客流量较平日有所增长，提示旅客应尽早抵达机场，为后续值机和安检预留充足时间。旅客在出行前，应详细了解物品过检有关规定，严禁在托运行李中夹带烟花爆竹、火种、锂电池（含充电宝）等违禁品、危险品和限带物品。此外，辣椒酱、香油、蜂蜜等液态特色产品，禁止随身携带，但可以办理托运。

(责编：杨曦、吕骞)
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