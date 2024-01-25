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办实事 解难题 促发展 金融机构便民助农促进乡村振兴

人民网记者 李栋
2024年01月25日15:50 | 来源：人民网
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现代化支付手段与支付方式是金融服务实体经济的重要抓手，是数字化经济时代的“新基建”，是畅通产业各方的“毛细血管”。

在农村金融领域，存在支付基础设施较薄弱、信贷支持农业生产力度不足等短板，难以充分满足农民生产生活的需要。中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布的《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》强调，优化和美乡村建设和城乡融合发展金融服务，提升新市民金融服务水平，改善县域消费金融服务。

如何运用金融科技手段切实加快农业农村现代化，让金融机构更好推进中国式现代化建设贡献支付力量？近年来，以中国银联为代表的金融机构紧盯农村急难愁盼问题，实施一系列便民助农措施促进乡村振兴。

在有“中国蔬菜之乡”之称的山东省寿光市，种植户主要依赖近1500家分散的合作社进行销售。“过去，合作社与菜农间的记账方式主要为手工记账，资金结算则以现金为主，存在着收购业务繁琐、菜款结算不及时、交易对账困难等痛点。”一蔬菜合作社经理表示，销售环节一度遭遇“瓶颈”，随着“农产品收购平台”的上线，有力化解了蔬菜合作社记账对账、资金结算等难题，实现了农户菜款实时到账。

“目前，‘农产品收购平台’已经惠及新型农业经营主体商户1300余户，依托云闪付绑定种植农户6.91万户，覆盖率达98%，实现交易笔数40余万笔，交易金额近80亿元。”中国银联相关负责人表示。

受益于金融助力的不止在农业生产端。在消费端，金融同样赋能多地政府发放消费券，助燃经济增长“引擎”。

中央经济工作会议强调，“要激发有潜能的消费”。消费是社会生产的最终一环，是经济运行的“稳定器”，是经济增长的“主引擎”。

“除了汽车券、家电券，每次有餐饮券、百货券活动，我都在中国银联‘云闪付’APP上抢，真的便宜不少。”陕西省渭南市的周女士对消费券种类多、优惠力度大给生活带来的实惠很是满意

据介绍，2023年，中国银联已支持300余个省市区（县）城市发放政府消费券，引入政府资金86亿元，带动消费金额超400亿元，有效拉动了消费需求。

“下一步，中国银联将进一步秉承‘支付为民’理念，在办实事、解难题、促发展中彰显主题教育成效，切实以金融高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业。”该负责人说。

(责编：杨曦、吕骞)
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