人民网北京1月25日电 （记者罗知之）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍金融服务经济社会高质量发展有关情况。国家金融监督管理总局副局长肖远企在会上表示，从全国范围看，当前中小银行经营稳健，资产质量保持稳定，资本实力显著增强。中小银行资本充足率、拨备覆盖率、资产质量总体上都处于较好水平，经营和监管指标均处于合理健康水平。

肖远企介绍，截至目前，全国共有中小银行3912家，主要是城市商业银行、农村信用社和村镇银行等，总资产110万亿元，占银行业整体总资产的28%。其中，涉农贷款、小微企业贷款余额分别是21万亿元、29万亿元，占整个银行业涉农贷款、小微企业贷款的比例是38%和44%。中小银行是服务民营企业、小微企业、“三农”、乡村振兴的重要金融力量。

“当然，也有少部分中小银行在前期积累了一些矛盾和风险，个别中小银行风险较高，但数量和资产总额以及不良资产总额在整个银行业的占比非常低。对于这些风险较高的中小银行，一方面实施高强度监管，逐步使风险收敛，同时，与地方党委政府和相关部门一起‘一行一策’，谋划实施改革化险的路径以及相应的举措。”肖远企说。

肖远企表示，金融监管部门将与地方党委政府和相关部门密切协作，合力做好中小银行的改革和风险防控，不断提升中小银行经营管理水平，重点从五个方面发力：

第一，强化公司治理，实现党的领导与公司治理有机融合，优化股权结构，规范公司治理主体的履职要求，建立相互制衡、运行高效的公司治理机制，特别是要严防大股东操纵和内部人控制，严防利益输送和违法违规的关联交易。

第二，配合地方党委政府，按照政治过硬、能力过硬、作风过硬“三个过硬”的标准，选配选优地方中小银行的高管和关键岗位的重要人员。加强对高管班子和人才队伍的建设。采取一些措施，要求大型银行和全国性股份制银行，以及一些头部中小银行，向其他地方中小银行输送人才、输送技术，包括核心客户系统，也包括风控系统。要加强对高管和关键岗位人员的行为管理，提升其政治素质、法治理念、专业能力，做好依法合规经营。

第三，分类施策深化改革。对于农村信用社这个体系，以转换农村信用社省联社功能定位、规范履职行为为重点，“一省一策”启动实施农村信用社改革，这个改革已经取得了阶段性成效。对于城商行也是多措并举、“一行一策”指导实施改革。总的目标是通过深化体制机制改革，从根本上提升中小银行长期健康经营发展的能力，更好地服务实体经济，更好地服务千家万户，更好地防控好风险。

第四，要督促中小银行聚焦主责主业。中小银行必须牢固坚守服务本地、服务小微、服务“三农”、服务乡村振兴的市场定位，要立足当地做精做细，深耕当地。对于不顾风险，盲目求快求全的诱惑，中小银行要有抵制和抗拒的意志和能力，要开展差异化特征化的经营，把自己独特的优势充分发挥出来。

第五，要坚持目标导向、问题导向，稳中求进、标本兼治，全面加强监管，防范化解风险。要严格中小银行准入标准，严把股东、高管的准入资格，要严查资本金的来源，充分发挥资本在控制杠杆、配置资源和吸附损失方面的作用。资本监管是监管重点，要对风险早识别、早预警、早缓释、早处置，要做到“四早”，坚持打早打小。要健全具有硬约束的纠正机制，对中小银行也包括大中型银行的风险，要在防和控上发力，对从严的风险要缓释、要防范，最重要的还是控制新增风险。要聚焦金融风险“关键人”“关键事”和“关键行为”，严格执法、敢于亮剑，坚决打击金融腐败和金融违法犯罪，要激发金融机构防控风险的内生机制，并进一步强化固化，从根本上、源头上把风险防范好、控制好、稳定好。要积极培育弘扬中国特色的金融文化，坚决走好中国特色金融发展之路。

(责编：罗知之、吕骞)

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