人民网北京1月25日电 （记者罗知之）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍金融服务经济社会高质量发展有关情况。国家金融监督管理总局财产保险监管司负责人尹江鳌在会上介绍，金融监管总局持续深化商业养老金融改革，在引导养老保险机构聚焦主业转型发展，服务我国多层次、多支柱养老保险体系建设方面取得了一定成效。

一是大力发展商业保险年金。支持保险机构发挥长期稳健投资、养老风险管理等优势，不断扩大商业保险年金供给。目前，已积累养老金规模超过6万亿元，覆盖近1亿人。

二是开展养老理财产品试点。养老理财产品是采用符合养老需求的资产配置策略，实现投资者养老资金长期稳健增值的理财产品。自2021年9月试点至今，11家理财公司在10个试点城市发行了51个产品，认购投资者约47万，规模超过1000亿元。

三是推动特定养老储蓄试点发展。特定养老储蓄由工、农、中、建四家银行在5个城市开展试点，期限分为5年、10年、15年、20年四档，利率略高于大型银行5年期存款利率。自2022年11月启动试点至今，存款人数约20万人，余额接近400亿元。

四是启动商业养老金业务试点。商业养老金由养老保险公司提供，集养老规划、账户管理与金融产品于一体，为消费者提供全生命周期的养老资金稳健管理服务。自2023年1月起在十省（市）启动试点以来，已累计开户超过59万个。

五是推动专属商业养老保险常态化经营。该产品是投保简便、灵活交费、收益稳健，锁定到60岁后年金化领取的普惠型养老保险。试点2021年6月开始的，2023年10月将其转为常态化经营。截至去年末，保单件数约74万件，累积养老准备金规模超过106亿元。

六是积极推动个人养老金制度发展。指导商业银行、理财公司、保险公司等积极开展个人养老金业务，推动建立完善行业信息平台，建设产品展示专区，便利消费者选择。

七是稳步推动养老保险公司专业化发展。大家知道，2023年11月，印发《养老保险公司监督管理暂行办法》，对养老保险公司的公司治理、经营管理、强化风险防控等提出明确要求。

(责编：罗知之、吕骞)

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