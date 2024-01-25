人民网北京1月25日电 （记者罗知之）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍金融服务经济社会高质量发展有关情况。国家金融监督管理总局新闻发言人、政策研究司司长李明肖在会上表示，金融监管总局坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，围绕科技创新、先进制造等重点领域，不断完善金融监管政策，引导金融机构加大金融支持力度，增强金融服务能力，切实推动经济社会高质量发展。

李明肖介绍，在支持科技创新方面，制定印发《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》，引导将更多金融资源用于促进科技创新，根据初创期、成长期、成熟期等不同发展阶段科技型企业需求，针对性提供多元化金融服务。鼓励丰富知识产权融资服务和保险保障模式，努力提升科技型企业“首贷率”。支持在科技资源聚集地区规范建设科技金融专业或特色分支机构，提升专业化服务水平。健全科技贷款尽职免责和不良容忍机制，小微型科技企业不良贷款容忍度可较各项贷款不良率提高不超过3个百分点。截至2023年末，全国高新技术企业贷款余额同比增长20.2%，其中，中长期贷款和信用贷款占比均超过四成。

在支持先进制造方面，强化重点监测和日常监管，会同有关部门做好工作协同，联合发布《制造业卓越质量工程实施意见》《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》等政策文件，完善促进制造业高质量发展的政策环境，推动扩大制造业中长期贷款投放工作机制化、常态化。通过专题会议、专项培训等方式，引导金融机构把支持制造业高质量发展摆在更加突出的位置，有力支持制造业高端化、智能化、绿色化发展。截至2023年末，制造业贷款余额同比增长17.1%，其中制造业中长期贷款余额同比增长29.1%。

“下一步，金融监管总局将全力做好科技金融大文章，推动完善多层次科技金融服务体系，在风险可控前提下，会同有关部门稳妥推进科创金融改革试验区建设，深化制造业金融支持举措，指导金融机构落实落细各项政策要求，不断丰富金融产品和服务，持续加大对科技创新、先进制造的支持力度，助力新质生产力发展，努力为加快建设现代化产业体系提供有力金融支撑。”李明肖说。

(责编：罗知之、吕骞)

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