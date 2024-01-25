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2023年银行业保险业总资产和主要业务平稳增长

2024年01月25日16:03 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （记者罗知之）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍金融服务经济社会高质量发展有关情况。国家金融监督管理总局新闻发言人、统计与风险监测司负责人刘志清在会上表示，2023年银行业保险业总资产和主要业务平稳增长，2023年末银行业金融机构资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%；2023年末保险公司总资产29.96万亿元，同比增长10.4%。

刘志清介绍，2023年，全年人民币贷款新增22.75万亿元，同比多增1.31万亿元，负债总额383.1万亿元，同比增长10.1%，人民币存款新增25.74万亿元，同比少增5101亿元。2023年末，通过债券、股票、股权投资等方式，为经济社会发展提供各类融资支持25.4万亿元，较年初增加2.9万亿元；2023年赔款与给付支出1.89万亿元，同比增长21.9%；农业保险为农业发展提供风险保障4.98万亿元。

资产质量总体保持平稳。初步统计，2023年末，银行业金融机构不良贷款余额3.95万亿元，较年初增加1495万亿元。不良贷款率1.62%。商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款比例为84.2%，保持在较低水平。全年处置不良资产3万亿元，保持处置力度。

风险抵补能力充足。初步统计，2023年商业银行净利润2.38万亿元，同比增长3.24%。贷款损失准备金余额增加4768亿元，拨备覆盖率为205.1%，持续保持较高水平。商业银行整体资本充足率15.1%，核心一级资本充足率10.5%。其中大型银行资本充足率17.6%，核心一级资本充足率11.7%。商业银行杠杆率6.8%，保持稳健水平。保险业偿付能力保持充足，2023年末综合和核心偿付能力充足率分别为196.5%和127.8%。其中，财产险公司分别为236.5%和204.3%，人身险公司分别为186.2%和110.3%。

流动性保持较高水平。2023年末，资产规模2000亿元以上银行流动性覆盖率151.6%，净稳定资金比例125.5%。资产规模2000亿元以下银行优质流动性资本充足率269.4%。各类机构流动性指标均保持较高水平。银行资金来源稳定，各项存款占总负债的比率达到69.2%。2023年，保险公司经营活动净现金流1.71万亿元。

“展望2024年，我国经济长期向好的基本面不会改变。产业基础、要素禀赋、创新能力等基本面不断优化，新型城镇化、绿色转型等方面将形成发展增量，为银行业保险业发展提供强大动力，行业发展机遇大于挑战。银行业有望持续保持稳健发展势头，机构和功能布局更为合理，金融资源配置将进一步优化。过去三年，保险业总资产平均增速达到8.7%，保持良好发展态势。保险业未来发展潜力巨大，服务社会经济大局能力将持续增强，更加有效地发挥经济减震器和社会稳定器功能。”刘志清说。

(责编：罗知之、吕骞)
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