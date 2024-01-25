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国家能源局：2023年全球可再生能源新增装机5.1亿千瓦 中国贡献超50%

2024年01月25日16:46 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （王绍绍）1月25日，国家能源局举行新闻发布会，国家能源局国际合作司副司长潘慧敏在会上表示，2023年全球可再生能源新增装机5.1亿千瓦，其中中国的贡献超过了50%。

中国在全球清洁能源发展中发挥着举足轻重的作用。潘慧敏从两方面介绍了我国对全球清洁能源发展的贡献：在投资方面，中国企业海外清洁能源投资遍布主要国家和地区，涵盖风电、光伏发电、水电等主要领域，在实现互利共赢的基础上，有力支撑了相关国家能源绿色低碳发展。在产业方面，中国持续推动技术和产品创新积极融入全球清洁能源产业链，源源不断向世界分享高质量的清洁能源产品。目前，中国风电、光伏产品已经出口到全球200多个国家和地区，累计出口额分别超过334亿美元和2453亿美元。

数据显示，过去十年间，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过了60%和80%，这其中很大一部分归功于中国创新、中国制造、中国工程。

“在助力全球清洁能源发展的同时，中国敞开怀抱欢迎世界各国企业来华投资兴业，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，共同推动清洁能源发展，推进全球能源转型。”潘慧敏表示，未来，中国将在大力推动国内清洁能源发展的同时，为全球贡献更多的中国技术、中国产品和中国方案，为全球清洁能源发展和能源转型事业做出更大贡献。

(责编：杨曦、吕骞)
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