人民网北京1月25日电 （王绍绍）1月25日，国家能源局举行新闻发布会。国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星在会上就煤层气产业发展情况等问题回答了人民网记者提问，他表示，煤层气成为国内天然气供应的重要补充，国家能源局将在2024年多措并举推动煤层气增储上产。

在国家能源局召开的新闻发布会上，人民网记者提问。

张星介绍，开发利用煤层气具有保障煤矿安全生产、增加清洁能源供应、减少温室气体排放等多重效益。国家能源局充分发挥煤矿瓦斯防治部际协调机制作用，与各方面共同努力，推动煤层气产业规模化发展。

国家能源局数据显示，2023年，我国煤层气产量达到117.7亿立方米，同比增长20.5%；煤层气产量约占国内天然气供应的5%，增量占比达到18%。

张星表示，煤层气产业发展在以下几个方面取得了重要进展：

一是资源探明快速增加。国家能源局推动重点煤层气企业加大勘探投入，2023年，全国煤层气勘探投资超30亿元，新增探明地质储量约2900亿立方米。

二是产能建设加快推进。完善重点项目推进机制，推动项目建设任务落实。2023年，全国煤层气开发投资超过100亿元，新建产能超过30亿立方米/年。

三是技术创新成效明显。深层煤层气勘探开发理论认识和技术获得重大突破，创新形成了有利区精准评价、优快钻完井、极限体积压裂、全周期一体化采气等多项深层煤层气技术，中石油大吉区块32口先导试验井组全年单井日均产量超5万立方米。

四是配套政策不断完善。中央财政继续安排资金支持煤层气等非常规天然气开发利用。持续实施增值税先征后返、所得税优惠税率等优惠政策。国家能源局将进一步完善矿权管理，简化油气资源综合勘查开采程序，支持煤层气与其它矿产资源兼探兼采。重点省区主动实施一批地方性支持政策。

对于2024年煤层气产业发展的工作部署，张星透露，国家能源局将立足能源安全保供和绿色低碳转型大局，多措并举推动煤层气增储上产。强化科技创新引领，发挥企业和各类创新平台作用，开展煤层气关键技术攻关。推动中浅层煤层气稳产保产、深层煤层气扩大规模，加快沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘两大产业化基地滚动勘探开发，积极拓展新的产业发展区域。强化要素保障，会同有关方面狠抓政策落实，在矿权、用地、财政补贴、金融贷款等方面对产业发展给予有力支持。

(责编：杨曦、吕骞)

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