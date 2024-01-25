人民网北京1月25日电 （王绍绍、实习生陈蓦然）1月25日，国家能源局举行新闻发布会，国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦在会上介绍了2023年我国新型储能发展情况。

“推动新型储能多元化高质量发展取得显著成效。”边广琦表示，新型储能日益成为我国建设新型能源体系和新型电力系统的关键技术，培育新兴产业的重要方向及推动能源生产消费绿色低碳转型的重要抓手。

我国新型储能发展迅速，已投运装机超3000万千瓦。边广琦介绍，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。

“从投资规模来看，‘十四五’以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为我国经济发展‘新动能’。”边广琦说。

2023年，我国多地加快新型储能发展，11省（区）装机规模超百万千瓦。国家能源局数据显示，截至2023年底，新型储能累计装机规模排名前5的省区分别是：山东398万千瓦/802万千瓦时、内蒙古354万千瓦/710万千瓦时、新疆309万千瓦/952万千瓦时、甘肃293万千瓦/673万千瓦时、湖南266万千瓦/531万千瓦时，装机规模均超过200万千瓦，宁夏、贵州、广东、湖北、安徽、广西等6省区装机规模超过100万千瓦。分区域看，华北、西北地区新型储能发展较快，装机占比超过全国50%，其中西北地区占29%，华北地区占27%。

我国新型储能新技术不断涌现，技术路线“百花齐放”。 边广琦介绍，锂离子电池储能仍占主导地位，压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等技术快速发展，2023年以来，多个300兆瓦等级压缩空气储能项目、100兆瓦等级液流电池储能项目、兆瓦级飞轮储能项目开工建设，重力储能、液态空气储能、二氧化碳储能等新技术落地实施，总体呈现多元化发展态势。

国家能源局数据显示，截至2023年底，我国已投运锂离子电池储能占比97.4%，铅炭电池储能占比0.5%，压缩空气储能占比0.5%，液流电池储能占比0.4%，其他新型储能技术占比1.2%。

边广琦表示，我国新型储能多应用场景发挥功效，有力地支撑了新型电力系统构建。一是促进新能源开发消纳，截至2023年底，新能源配建储能装机规模约1236万千瓦，主要分布在内蒙古、新疆、甘肃等新能源发展较快的省区。二是提高系统安全稳定运行水平，独立储能、共享储能装机规模达1539万千瓦，占比呈上升趋势，主要分布在山东、湖南、宁夏等系统调节需求较大的省区。三是服务用户灵活高效用能，广东、浙江等省工商业用户储能迅速发展。

“近期，国家能源局组织开展了新型储能试点示范工作，遴选了一批技术指标先进、应用场景丰富的新型储能项目，国家能源局将以此为抓手，持续推动新型储能高质量发展，努力促进能源科技进步。”边广琦说。

(责编：杨曦、吕骞)

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