人民网北京1月25日电 （王绍绍）1月25日，国家能源局举行新闻发布会，国家能源局市场监管司副司长刘刚在会上介绍了2023年全国统一电力市场体系建设情况，他表示，国家能源局积极推进全国统一电力市场体系建设，取得了积极成效。

近年来，我国市场化交易电量持续上升。国家能源局数据显示，2023年1月至12月，全国电力市场交易电量5.7万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全社会用电量比例61.4%，比上年提高0.6个百分点。在交易机构注册的主体数量达到70.8万家，市场活力有效激发。

刘刚介绍，从《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布以来，电力市场化改革不断深入。市场化交易电量占比从2016年不到17%上升到2023年超过61%，市场机制已在资源配置中起到决定性作用。

我国多层次电力市场体系有效运行。刘刚表示，电力中长期交易已在全国范围内常态化运行，交易周期覆盖多年到多日，中长期交易电量占市场化电量比重超90%，充分发挥“压舱石”作用，稳定了总体市场规模和交易价格。

“在国家开展的第一批电力现货试点8个地区中，山西、广东电力现货市场相继转入正式运行，南方区域电力现货市场首次实现全区域结算试运行，长三角电力市场建设正式启动，电力现货市场发现价格起到了‘晴雨表’作用。跨省跨区中长期市场平稳运行，省间现货市场调剂余缺，对大范围电力资源优化配置和互济保供发挥了积极作用。”刘刚说。

近年来，我国电力市场规则体系进一步完善，初步形成了容量电价回收固定成本、电量电价回收变动成本、辅助服务回收调节成本的煤电价格新机制。

“电力市场机制在保供应、促转型方面发挥了积极作用。”刘刚表示，在迎峰度夏、迎峰度冬电力保供关键时期，跨省跨区市场化交易机制对省间电力支援、互济保供发挥了积极作用。新能源逐步进入电力市场，市场化交易电量6845亿千瓦时，占新能源总发电量的47.3%。电力辅助服务机制全年挖掘系统调节能力超1.17亿千瓦，年均促进清洁能源增发电量超1200亿千瓦时。

他还表示，2023年国家能源局加强电力市场秩序监管，一手推市场建设，一手抓市场监管。在部分省（区、市）开展涵盖电力规划建设、生产运行、供应保障等全链条的电力领域综合监管工作，强化监管权威，推进问题整改。根据国务院部署，在全国开展了电力市场化交易不当干预专项整治，着力规范电力市场秩序。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经