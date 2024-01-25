人民网北京1月25日电 （记者栗翘楚）近年来，为减少温室气体排放，全球各地都在发展清洁能源和可再生能源，然而，在大力发展新能源过程中，发电侧大量间歇性电源的接入也成为困扰。

在此背景下，以微能网为代表的新型能源体系的研究与建设就成为发展必然，它以分布式开发、本地化高效利用的微能源网系统，取代集中生产、被动消费的传统能源“能源系统和网络”；以用户为中心，让用户参与进来，削峰填谷，在需求侧管理的基础上加强响应，实现供需并重，普通家庭和个人将不再是单纯的能源消费者，同时也可能成为能源的生产者和销售者。

近日，中集安瑞科乡村振兴低碳微能网（以下简称微能网）暨东庄村实验项目1期建成交付仪式在上海市青浦区练塘镇东庄村举行。

在圆桌会议环节，上海市青浦区发改委副主任朱丰表示，近年来青浦区重大投资价值和多重战略叠加优势日益凸显，青浦区强化进博会、长三角一体化示范区、虹桥国际开放枢纽、新城建设等重大战略任务联动，在“碳达峰、碳中和”战略落实层面鼓励先行先试，支持市场力量参与农村能源转型发展，助力乡村振兴。

上海市青浦区练塘镇副镇长杨欢表示，东庄村实验项目1期的建成交付是练塘镇农村能源转型发展的生动案例，在“双碳”目标和乡村振兴战略交织的大背景下，练塘镇将坚持绿色、低碳、可持续发展，为乡村振兴注入“绿色动能”。

中集安瑞科控股有限公司副总裁方建平在会上表示，中集安瑞科尝试通过水、电、气、热多能互补，燃气、光伏、风能、地热、生物介质能综合利用，分布式能源科学、高效部署和阶梯利用，依托先进的清洁能源技术、精良的装备和合理的方案实现节能减排、绿色低碳，既是顺应中国分布式能源、清洁能源发展的大势所趋，也是东庄村实验项目的意义所在。

(责编：杨曦、吕骞)

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