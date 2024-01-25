人民网北京1月25日电 （记者夏晓伦）由中国经济传媒协会主办，新浪财经、第一财经联合承办的“中国经济新闻人物评（2023-2024）——企业家之夜”于1月24日在北京举行，百余位企业家及社会各界人士出席活动。

企业家曹德旺与大家现场分享了福耀玻璃通过艰苦拼搏和科技创新成为全球第一汽车玻璃企业的心路历程。他说，在“看到企业家的风采，我们感到很自豪、很安慰，江山代有能人出，各领风骚数百年，这是你们年轻人的年代。”他鼓励企业家同行们，“中国是中国人的中国，中国企业家要团结奋斗，迎难而上。”

活动现场。主办方供图

在“企业家之夜”活动上，全国工商联纺织服装业商会理事长、波司登品牌创始人、集团董事局主席兼总裁高德康，海信集团控股股份有限公司党委书记、董事长贾少谦，全聚德集团党委书记、董事、总经理周延龙，中国建材集团有限公司党委书记、董事长周育先，华润啤酒董事会主席、金沙酒业董事长侯孝海，荣耀终端有限公司CEO赵明，名创优品创始人、首席执行官、董事会主席叶国富，渐冻症抗争者、连续创业者、京东集团原副总裁蔡磊，中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会会长宋志平，中国中化控股有限责任公司原党组书记、董事长，APEC工商咨询理事会可持续增长工作组主席宁高宁等十位企业家获评“中国经济新闻人物”。

此外，“中国新能源车奋进者”企业代表获“中国经济新闻人物特别奖”。华大集团CEO、华大基因副董事长尹烨，零跑汽车创始人、董事长、CEO朱江明，新里程健康集团首席执行官、新里程健康科技集团董事长林杨林，获评中国经济新闻新锐人物。

据了解，“中国经济新闻人物评选”是全国评比达标表彰保留项目“中国经济新闻大赛暨经济新闻人物评选”的重要内容，是由媒体、机构和专家推评的重要评比表彰活动。

(责编：杨曦、吕骞)

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