稳就业保用工！2024年春风行动启动
2024年01月25日21:05 | 来源：新华网
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新华社北京1月25日电（姜琳、彭美琪）每年春节前后，是劳动者换岗流动的高峰期，也是企业开工复产的关键期。为全力稳就业、保用工、促发展，人力资源社会保障部等九部门25日发布通知，自即日起在全国开展2024年春风行动。
“举办春风行动，主要着眼春节前后这一重要时间节点，聚焦劳动者和企业爆发式的求职用工需求，集中提供引导有序返岗、促进就近就业和返乡创业、组织招聘用工等服务。”人力资源社会保障部就业促进司副司长运东来说。
运东来介绍，活动自1月25日持续至4月8日，将助力劳动者顺利就业增收、企业稳定生产经营，推动经济发展实现“开门稳”。
活动期间，全国1100多个公共招聘网站将集中发力，4700多家县级以上公共就业服务机构、3200多家零工市场将协同联动。各地将充分利用线上载体和广场车站、商超集市等人流密集场所，发挥好基层就业服务站点作用，分类推出多种形式的招聘活动。
“随着各地加大力度稳增长以及一系列重大工程项目开工建设，大量用工需求将从中释放。加速推进的新型城镇化建设和乡村全面振兴，也蕴含广阔就业空间。”运东来表示，活动将积极服务对接，预计可为劳动者提供各类就业岗位约3000万个。
通知要求，劳务输入地和输出地开展联合招聘、驻点招聘、组团招工，组织劳务品牌专项对接，促进农村劳动者高质量转移就业。对有需要的集中返乡返岗劳动者，要做好组织对接，提供包车、专列（包车厢）、包机等服务，帮助便利劳动者出行。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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