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聚焦2023减税降费年度账单

超2.2万亿元税费红利“落袋” 制造业、中小微企业和民营经济受益明显

2024年01月25日20:27 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （记者车柯蒙）记者从近日召开的全国税务工作会议上获悉，2023年，全国新增减税降费及退税缓费22289.9亿元，其中制造业、中小微企业、民营经济等均受益明显。

据国家税务总局有关司局负责人介绍，分行业看，制造业及与之相关的批发零售业占比最高，新增减税降费及退税缓费9495.3亿元，占比42.6%；分企业规模看，中小微企业受益最明显，新增减税降费及退税缓费14264.2亿元，占比64%；分经济类型看，民营经济纳税人受益明显，新增减税降费及退税缓费16864.6亿元，占比75.7%；分政策看，小规模纳税人减免增值税政策新增减税降费6509.8亿元，小微企业减征所得税政策新增减税1788.8亿元，支持科技创新的先进制造业、工业母机、集成电路企业增值税加计抵减政策新增减税1208.5亿元，提高个税专项附加扣除标准政策新增减税391.8亿元。

围绕税费政策精准落地，税务部门打出“组合拳”。党中央、国务院延续优化完善系列税费优惠政策以来，税务部门认真履行落实主责，扎实开展“便民办税春风行动”，先后分5批推出系列便民办税缴费服务措施，着力从“政策找人”到“政策落地”全环节提升税务行政效能，依托税收大数据开展政策精准推送，全国税务系统累计精准推送政策超6.7亿户（人）次。

在政策措施协同发力下，市场活力稳步提升，产业结构不断优化，助力加快全国统一大市场建设。税收数据显示：2023年，新办涉税经营主体即首次到税务部门办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体达1687.6万户，同比增长28.3%，其中以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的新办涉税经营主体449.4万户，占全部新办户的26.6%；新办涉税经营主体中开展跨省贸易的有460.8万户，同比增长32%。

国家税务总局有关负责人表示，下一步，税务部门将按照党中央、国务院部署要求，牢牢把握服务高质量发展这一首要任务，精准高效落实结构性减税降费政策，加力加劲提升税费服务质效，持之以恒优化税收营商环境，不断激发市场活力，增强经济发展动能，为更好服务发展大局作出新的更大贡献。

(责编：杨曦、吕骞)
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