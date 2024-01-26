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海信集团2023年营收突破2000亿

2024年01月26日08:25 | 来源：环球网
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原标题：海信集团2023年营收突破2000亿

“2023年，海信集团营收突破2000亿元关口，海外收入858亿元，占比达42.6%，全球化进程不断提速。”海信集团党委书记、董事长贾少谦在1月24日举办的“中国经济新闻人物（2023-2024）—企业家之夜”上透露了海信集团2023年的营收情况。

贾少谦在发表获选“中国经济新闻人物”感言时表示，近年来，中国一批又一批的优秀企业走出了中国，走向了世界，海信像很多中国企业一样，迎着困难砥砺前行，取得了很好的发展业绩。去年，海信在历史上第一次突破了2000亿元的销售收入，实现了近两位数的增长，海外收入占比不断增加。当前，大数据、人工智能等技术的快速发展正在挑战着中国企业，同时也给中国企业创造了新的发展机遇，希望中国企业不断进行产业升级和转型，不断进行技术创新，不断拥抱数字化应用，既为中国经济发展和社会进步做出贡献，也为世界经济做出中国制造、中国工业的贡献。

会上，贾少谦分享了在海信内部流传甚广的三句话：

第一、海信是一个企业，更是一项事业，需要千千万万的海信人世世代代去成就。贾少谦说，今天的这个奖项应该属于在历史上为海信做出过卓越贡献的老领导、老同事，尤其是在海信发展历史当中起到关键作用的老厂长李德珍女士，老董事长周厚健先生，以及今天的10万名海信员工，是大家共同写就了海信的发展历程，同时也创造了海信发展新的历史篇章。

第二、质量就是人品。作为一家制造业企业，我们坚信，质量的背后代表着能力，代表着我们走向世界的勇气，代表着整个中国经济走向高质量发展的一种趋势。

第三、市场经济的最终两个主宰是消费者和技术。多年来，海信坚持技术立企的发展战略，不断通过技术创新，创造新的技术成果和应用场景，不断改写从B2C到B2B产业的发展。在传统的家电产业之外不断进行产业升级，发展了像集成电路、智慧交通、智慧城市、智慧医疗、光通信、汽车电子等一些产业。我们相信，未来既属于技术的不断创新，未来也属于我们持续为用户创造价值、为客户创造价值的坚持。

“中国企业一定能在全球化发展过程中不断进行产业结构调整，不断实现高质量发展，为中国经济发展作出贡献，为世界经济发展作出贡献。”贾少谦表示。

(责编：曹淼、李源)
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