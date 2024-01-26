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“趁着年底生意好，还要冲一把！”

湖南“米粉大姐”的年度账单

阮周围 谢奔 余春生
2024年01月26日08:57 | 来源：新华社
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【编者按】经济，对于千家万户的普通百姓来说，往往就是一帧帧具体生活画面的定格。新春到来之际，新华每日电讯推出《新春走基层·他们的年度账单》组合报道。普通劳动者的个人小“账面”，折射中国经济的大脉搏。通过这些寻常故事，我们可以感受中国人的勤劳坚韧，触摸中国发展的内生动力，坚定对中国经济的信心。

隆冬时节，晨光熹微，大山的轮廓缓缓勾勒出来。在湖南省衡山县福田铺乡福田社区，村民李润香熟练地将米粉打包成捆、装车。

“嗡——”小货车的发动机声划破清晨寂静，她和丈夫急匆匆往集镇驶去。

49岁的李润香和丈夫经营着一家米粉生产作坊——向周边农户收购早稻米，在自家作坊加工成干、湿米粉，在周边集镇摆摊售卖。她说：“就是在家做点小买卖。”

然而，这份买卖并不轻松，即便最近南方寒潮来袭，气温骤降，两口子还是每天清晨4点多钟起床，开始一天紧张而忙碌的工作。上午流动“赶场”（即赶集），午饭前赶回家对付一口，顾不上休息太久，就开始磨稻米、制米粉，直到傍晚。夜里才有点时间和在外的孩子打个视频电话，聊聊天。

即便电商平台正在加速打开下沉市场，但在湖南许多农村，赶场依然是不少村民的主流消费场所。人们计算着“逢五”“逢十”的日子，到固定的集市购置一些吃穿用度的实用物品。临近春节，米粉往往是返乡游子心心念念的家乡美食之一，这段时间，李润香的米粉作坊更加忙碌。

“趁着年底生意好，还要冲一把！”李润香说，“家里准备些年货，孩子添两身新衣裳，还给婆婆买点营养品……”她一项一项盘算着岁末的开支计划，脸上满是幸福。

经营米粉生意20多年，李润香和丈夫有自己的“生意经”。“首先米粉的品质要好，稻米浸泡的时间、研磨的细碎度、蒸熟时候的火力，都要精细把握。”

此外，摆摊的时间要赶早，尽量和粮油副食“抱团”在一块，吆喝的时候要格外突出“手工”“新鲜”等关键词……李润香笑着说：“别看是小买卖，也有不少门道嘞！”

经营米粉作坊需要长期收购农户的谷子，李润香最关心的是米价。“去年米价略有上涨，一斤米粉只有8毛钱左右的利润。”李润香说，生意好的时候，一个月能挣7000多块。再加上自己种了一亩二分地，以及流转了一些土地的租金，一年下来收入在8万元左右。

“虽然辛苦，但是好在自由，还能照顾老人和孩子。”20多年来，李润香两口子靠着这个米粉作坊，拉扯大一双儿女，盖起了一栋三层小洋房。如今儿女在外读书、工作，李润香和丈夫守着小山村，每天早出晚归。

她家楼房外立面贴着浅黄色瓷砖，二三楼都有小阳台，在村里十分气派。门前的小院干净整洁，屋内房间宽敞明亮，充满年味。“盖房子花了五十多万元。”李润香说，“周边生活越来越便利，我们都觉得在农村生活还蛮舒服。”

在李润香的“年度账单”中，支出部分，大多是赡养老人、买肉买菜、医疗保险、车辆油费等细碎的生活开支。

精打细算已经成为李润香的生活习惯。身上的这件黑色棉衣穿了三年多没舍得换，用的手机屏幕有了裂纹，但她说“不影响”。农村电商火起来后，她还学会了网购，因为“便宜、样式多”。

“每隔五天就要加一次油，一辆三轮货车、一辆面包车，加一次油就要花1000多元油费。”李润香说，小货车是做流动生意的“刚需”，油价稍微有点波动，对生意的成本影响很大。

2024年，小儿子即将毕业，就业、成家、买房等大事接踵而至，新的动力又将传导到这家小小的米粉作坊。

新的一年，李润香有新的期待：“我们打算咬咬牙把旧设备更新一下，再去周边乡镇的米粉店谈谈稳定的合作，赶着还年轻，把这份小本买卖经营得更红火。”

(责编：王震、李楠桦)
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