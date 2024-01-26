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浙江的“中关村”“张江”在哪里？

打开杭州地图，东起浙江大学紫金港校区，经过紫金港科技城、未来科技城、青山湖科技城，西至浙江农林大学，这片全长39公里、面积约416平方公里的区域，形成了一条宽阔的“大走廊”。

这条大走廊颇具未来感。全球容量最大超重力离心模拟与实验装置的实验大楼犹如展翼的宇宙飞船，之江实验室、西湖实验室等5个浙江省实验室环绕分布，鳞次栉比的高楼里是3354家国家级高新技术企业、91个国家级科创平台、58万专业技术人才。

“2023年起，这里每个工作日都能新增80家企业，为经济高质量发展提供了源源不断的动力。”杭州城西科创大走廊管委会副主任施黄凯很是自豪。

从斩获高规格网络安全大赛一等奖，到带领团队把初创公司落户位于大走廊的梦想小镇，26岁的母浩文只用了3天。

“比赛还没结束，梦想小镇的招商人员就找到我。他们对我们团队项目的了解令人吃惊，这里的创业氛围、产业配套、热情服务都令我们无法拒绝。”他说。

母浩文的项目与杭州城西科创大走廊的发展规划不谋而合。大走廊正在致力于打造“世界级”数字科技产业集群与战略性新兴产业集群。在业内专家看来，多年来大走廊通过相关政策，鼓励人才引入、技术研发与引导市场应用，为产业发展积累了深厚的市场基础，已经构建了优势明显的产业环境。

杭州亚残运会开幕式上点燃主火炬的“仿生手”、在亚运村地下八米深处默默巡检的四足机器狗……这些在杭州亚运会、杭州亚残运会“火爆出圈”的高科技产品都来自位于城西科创大走廊的企业。

这些被各地争抢的企业为什么选择杭州城西科创大走廊？带着这个疑问，记者采访过这里的不少创业者、企业家，有一个回答最让人印象深刻：

大走廊最大的特点在于它打造了一个非常完善的创新创业生态系统，聚齐了5大要素：高效的政府部门、知名的高校、头部领军企业、多元多层次的投资人和创业者。这五大要素保证了产业发展的政策支持、人才输出、技术创新、资本支撑、创业项目等能够长期持续。

目前，杭州城西科创大走廊正依托创新基础优势，加速培育新经济增长极。2023年1月到11月，大走廊实现产业增加值2856.1亿元，其中高新技术产业增加值贡献率占比超过85%。

夜幕降临，站在杭州城西科创大走廊管委会办公楼向外望去，无数盏闪烁的灯光涌现着活力和动力。“2024年，我们将进一步挖掘大走廊科技创新潜在优势，放大数字经济特色优势，形成高质量发展的新优势。”施黄凯说。

新华社杭州1月25日电

(责编：王震、李楠桦)

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