全国统一的新电子税务局将于今年扩围上线
2024年01月26日08:59 | 来源：新华社
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新华社北京1月25日电（记者申铖 韩佳诺）2024年，全国税务系统将持续深化税收征管改革，稳步推进全面数字化的电子发票推广应用，扩围上线全国统一的新电子税务局，深化拓展税收大数据应用，提升数字化智能化治理效能。
这是记者从24日至25日于北京召开的全国税务工作会议上了解到的。
2023年，全国税务系统始终坚持依法依规组织税费收入原则不动摇，守牢不收“过头税费”底线，全年组织税费收入31.7万亿元，国家财力根基持续夯实。
(责编：王震、李楠桦)
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