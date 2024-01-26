刘垠

科技日报北京1月25日电 （记者刘垠）记者25日获悉，科技部、民政部、中国科协近日联合印发《关于开展促进科技类社会团体发挥学术自律自净作用专项行动的通知》（以下简称《专项行动》），意在引导科技类社会团体大力弘扬科学家精神，加强科研作风学风建设，在促进学术自律自净等方面发挥作用、作出表率，共同营造风清气正的科研环境。

《专项行动》明确了六项工作任务。比如，推动科技类社会团体主动承担学术自律自净的职责使命、制定完善各领域科研活动自律公约和职业道德准则，推动科技类社会团体接受委托开展学术调查、常态化开展科研作风学风和科研诚信等教育。

《专项行动》指出，各业务主管单位、行业管理部门要督促所主管科技类社会团体，结合自身实际制定完善本领域的自律公约和职业道德准则，明确职业规范、自律要求、惩戒措施等，引导广大会员负责任开展科学研究、同行评价等科技活动。

“科技类社会团体可接受委托组成专家组，开展科研失信案件的学术调查，对是否构成学术不端作出独立、专业、客观的判断。”《专项行动》还明确，支持科技类社会团体参与科研活动行为规范、科研失信行为认定标准制定等工作。

“推动科技类社会团体制定实施学科学术评价规范”也被写入文件中，强调要从分类评价、同行评议、代表作评价等方面探索制定本学科学术评价规范。各业务主管单位要组织所主管科技类社会团体在奖项评选、人才举荐、院士推选、青年支持工程等科技评价活动中贯彻实施。

具体到如何落实，《专项行动》要求，要强化各级业务主管单位、行业管理部门、登记管理机关的协同监管，将科研作风学风建设状况作为对科技类社会团体考核、评价和评估的重要内容。

据悉，科技部、中国科协将持续开展科研作风学风建设状况监测，引导科研作风学风建设不断走深走实。

(责编：王震、李楠桦)

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