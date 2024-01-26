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我国新型储能投运装机超3000万千瓦

2024年01月26日09:09 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京1月25日电 （记者刘园园）25日，国家能源局2024年一季度新闻发布会公布的数据显示，我国新型储能发展迅速，已投运装机超3000万千瓦。

　　国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦介绍，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。

　　“从投资规模来看，‘十四五’以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1000亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为我国经济发展新动能。”边广琦表示。

　　从技术路线来看，边广琦分析，锂离子电池储能仍占绝对主导地位，压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等技术快速发展。2023年以来，多个300兆瓦等级压缩空气储能项目、100兆瓦等级液流电池储能项目、兆瓦级飞轮储能项目开工建设，重力储能、液态空气储能、二氧化碳储能等新技术落地实施，总体呈现多元化发展态势。

　　发布会公布的数据显示，截至2023年底，已投运锂离子电池储能占比97.4%，铅炭电池储能占比0.5%，压缩空气储能占比0.5%，液流电池储能占比0.4%，其他新型储能技术占比1.2%。

　　据介绍，多地加快新型储能发展，11省（区）装机规模超百万千瓦。分区域看，华北、西北地区新型储能发展较快，装机占比超过全国50%，其中西北地区占29%，华北地区占27%。

(责编：王震、李楠桦)
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