科技日报北京1月25日电 （记者崔爽）记者25日获悉，北京联通携手华为完成5G-A规模组网示范，实现北京市中心金融街、历史建筑长话大楼、大型综合性体育场北京工人体育场3个重点场景的连片覆盖。

实际路测结果显示，5G-A用户下行峰值速率达到10Gbps，连续性体验超过5Gbps，并成功展示了高低频协同、室外及室内5G-A设备灵活部署，完成了裸眼3D、超高清浅压缩实时制作系统、扩展现实（XR）分离渲染等应用。这是全国首个5G-A规模组网示范。

考虑到未来5G-A商用可能存在连片点状部署的特点，此次示范还重点增加了在非连续覆盖情况下的高低频协同过程，切换时用户无感，业务顺畅进行。

随着XR产业生态的成熟、人工智能生成内容和5G终端的融合、5G应用在企事业单位的规模应用，直播经济、物联经济、行业数字化转型等进入发展快车道，其对网络上下行的用户连接数、速率和时延等都提出了更高要求。此次示范充分展示了5G-A对媒体等行业数字化变革的网络赋能能力，为5G-A网络及其相关应用的规模复制提供了可借鉴经验。

(责编：王震、李楠桦)

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