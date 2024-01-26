科技日报北京1月25日电 （记者陆成宽）记者25日从中国科学院植物研究所获悉，利用自主研发的高粱耐盐碱相关性状分子标记技术，该所科研人员培育出耐盐碱饲草高粱新品种“木稷1号”和“木稷2号”。这两个新品种目前已在农业农村部非主要农作物品种登记系统完成登记。

随着节粮型畜牧业经济的发展，我国对优质粗饲料的需求日渐增加。2015年，中央一号文件提出要加快发展草牧业。“但是，我国的基本国情决定了饲草生产不能与粮争地。除18亿亩耕地，我国还有11.7亿亩的边际土地，其中包括5亿亩左右的盐碱地。利用这些盐碱地发展牧草业，是填补我国优质饲草需求缺口的重要途径。”该新品种主要选育人、中国科学院植物研究所研究员何振艳说。

与玉米、小麦、水稻等主要作物相比，高粱生物量大、耐逆性强，是最具发展潜力的新型耐盐碱饲草作物之一。饲草高粱也叫高粱杂交草、高丹草，具有生长速度快、再生能力强、生物产量高、营养价值高、适应性强、适口性好等优点。

经过多年的不懈努力，何振艳研究组与中国科学院植物研究所景海春研究组、山西农业大学高粱研究所平俊爱团队合作，利用高粱耐盐碱相关性状分子标记技术，成功培育出高粱青饲型新品种“木稷1号”和“木稷2号”。

此后，研究人员在山东、山西、青海、甘肃等地进行了两年区域试验和生产试验。试验结果表明，“木稷1号”平均亩产6180.4千克，比对照增产4.0%；“木稷2号”平均亩产6290.5千克，比对照增产5.8%。更重要的是，“木稷1号”和“木稷2号”茎秆多汁、抗病性强、抗旱性强，在山东东营的轻中度盐碱地中，也呈现出良好的长势。这两个新品种适宜在山西晋中、山西朔州、山东东营、青海西宁、青海海东、甘肃张掖等地春播中晚熟区种植。

何振艳表示，该类饲草高粱品种的培育将为中重度盐碱地的开发利用、种植结构调整和饲草生产供给提供有力的种源支撑。

(责编：王震、李楠桦)

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