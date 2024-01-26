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首次应用“数字孪生”技术——

我国新型城际市域智能列车上线运营

2024年01月26日09:12 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者宋迎迎 通讯员邓旺强）1月24日，中车青岛四方机车车辆股份有限公司（以下简称“中车四方股份公司”）自主研制的新型城际市域智能列车CINOVA2.0投入载客运营，服务武鄂黄黄都市圈城际铁路“新城快线”。这是该型城际市域列车首次上线运营。

　　作为我国城际市域列车的全新升级版，该车实现行车、旅服、运维等全运用场景智能化，被称为“都市圈里的智行使者”。

　　中车四方股份公司主任设计师林森介绍，此次上线运营的新型城际市域智能列车搭载30多项智能化配置，在国内城际市域列车领域首次采用智能辅助驾驶技术，能够向司机自动推送最优牵引策略和驾驶建议，降低牵引能耗。列车最高运行时速200公里，全车设有2000多项监测点，比既有列车增加1倍，同时搭载130多个故障预测模型，实现列车状态全面自感知、故障自诊断、维护自决策，大幅提升车辆运用维护的智能化水平。

　　“列车车头采用低阻力流线型设计，车体进行平顺化处理，应用碳纤维复合材料。通过采取降阻、减重、增载、优效等技术措施，列车人均百公里能耗降低15%以上，相当于每跑一公里可节省约1.2度电，跑起来更节能。”林森说。

　　该车在国内首次将“数字孪生”技术应用到城际市域列车领域，打造“数字列车”服务平台，从全景监控、应急排故、维修决策等方面提供全寿命周期一体化解决方案，列车全寿命周期检修维护成本降低30%以上。

　　此外，列车车厢可提供无线充电、乘客人机智能交互等智能服务功能，车内的灯光、温度等可根据运行环境自动智能调节。依托全新降噪技术，车内噪声降低2分贝，车厢更安静。

　　林森介绍，CINOVA即“中国城际之星”，是我国自主研发的首个城际市域列车技术平台。在该平台下，中车四方股份公司研制形成了覆盖时速200公里、160公里、140公里、120公里各个速度等级，4辆、6辆、8辆等不同编组形式的系列化城际市域列车，并实现从“1.0”“1.5”到“2.0”的换代升级。2023年，CINOVA2.0城际市域智能列车在中车四方股份公司下线。

　　据了解，凭借独特的技术优势，目前CINOVA平台城际市域列车已在全国30多条线路投入载客服务，覆盖国内40多个地级以上城市。

(责编：王震、李楠桦)
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