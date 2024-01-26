科技日报西宁1月25日电 （记者张蕴）25日，记者从冷湖天文观测基地获悉，上海交通大学计划在青海省冷湖天文观测基地建设一台口径4.4米的大口径多功能光谱望远镜——“交通大学光谱望远镜”（Jiaotong University Spectroscopic Telescope，JUST）。JUST台址将坐落在中国青海冷湖赛什腾山，该望远镜具有口径大、集光能力强、响应快速等优势。项目建成后有望在时域天文学、系外行星搜寻和宇宙网络结构及演化等领域取得一系列有重大影响的突破性研究成果。

望远镜将采用R-C光学系统和拼接薄镜面技术，主镜由18个六边形的子镜拼接而成，每个子镜的对角线尺寸1.1米，工作时采用主动光学技术进行实时闭环控制。望远镜光学系统设有两个耐氏焦点，并相应设置两个耐焦平台用于放置科学仪器。

按照规划，JUST预计在2026年建成并投入使用，并按计划围绕宇宙网格结构、多信使天文学、系外行星探测等科学目标开展特色光谱观测。届时，JUST将在相当长的一段时间内是国内最强大的光谱望远镜，并与墨子巡天望远镜以及即将上天的中国巡天空间望远镜（CSST）密切配合，为中国天文发展提供不可或缺的一手观测数据。

据悉，该望远镜项目将与中国科学院南京天文光学技术研究所、中国科学院上海天文台、中国科学技术大学等单位合作，采用轻型化设计，配备多台光谱仪，能够实现目标源的快速切换并适时进行光谱观测。项目建成后将开展三个特色方向的研究工作：探索黑暗宇宙、追踪动态宇宙、寻找系外行星。

(责编：王震、李楠桦)

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