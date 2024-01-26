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商务部：保稳提质增能 2023年全年商务运行总体平稳

2024年01月26日13:43 | 来源：人民网
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人民网北京1月26日电 （记者孙红丽）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破有关情况。商务部部长王文涛在会上表示，2023年，商务部推动全年商务运行总体平稳，高质量发展迈出新步伐，可以用“保稳”“提质”“增能”三个词来简单概括。

第一个词是“保稳”。拉动国民经济增长的“三驾马车”，消费、投资、净出口，商务工作都涉及。具体来看，消费方面，社会消费品零售总额创历史新高，2023年最终消费支出对经济增长贡献率达82.5%。外贸方面，货物进出口在高基数基础上以人民币计实现了正增长，出口国际市场份额稳定在14%左右。双向投资方面，实际使用外资规模为历史第三高；对外非金融类直接投资以人民币计增长16.7%。总体上，这些领域都保持了基本稳定，为国民经济回升向好作出了积极贡献。

第二个词是“提质”。也就是打开来看，结构不断优化，发展的质量和含金量不断提升。比如，消费方面，网上零售额增长11%，继续保持较快增速；服务零售额增长20%，展现出较大的增长潜力。外贸方面，我国中间品进出口占比达到61.1%，保持在历史高位；特别是民营企业进出口占比提升3.1个百分点，达到53.5%，牢牢占据“半壁江山”。外资方面，高技术产业引资、制造业引资占比都有所提升。对外投资方面，制造业、批发和零售业对外投资增速高于平均水平，绿色、数字、蓝色等领域对外投资合作不断扩大。

第三个词是“增能”。一些领域发展新动能不断涌现，比如实物商品网上零售额占社零比重增至27.6%，创历史新高；还比如，绿色、健康、智能产品、国货“潮品”备受青睐，成为新的消费热点；汽车出口增长超过50%，跨境电商出口增长19.6%，都成为外贸增长的新引擎；新设外资企业数量增长39.7%，充分体现了外资分享中国市场机遇的热情。还有一些取得了新进展、新突破，比如，完成世贸组织投资便利化协定文本谈判，这是中国在世贸组织牵头引领的首个重大议题。与尼加拉瓜等4个国家新签或升级自贸协定。发布关于加强数字和绿色领域国际经贸合作的首个中国方案，得到30多个国家和国际组织积极响应。

王文涛表示，今年商务部将坚持商务工作“三个重要”定位，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，巩固外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，以商务高质量发展的实际行动和成效，为推动经济回升向好、推进中国式现代化建设作出积极贡献。

(责编：孙红丽、吕骞)
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