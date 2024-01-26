人民网北京1月26日电 （记者孙红丽）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破有关情况。

2023年7月，国务院出台《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》。商务部部长王文涛介绍，“外资24条”总共有59项政策措施。5个月来，商务部会同有关部门强力推进，总体来看，超六成政策举措已经落实或者已经取得积极进展。具体来说，这59项中已经完成10项，取得阶段性进展的有28项，正在持续推进的有21项。

王文涛举例称，比如外籍个人津补贴免税、外资研发机构采购国产设备退税等政策已经作了延续，延续到2027年底。再比如，新版外国人永久居留身份证正式启用、《外国商务人士来华工作生活指引》发布，提升了外国朋友在华交通、生活、消费的便利度。

另外，关于规范和促进数据跨境流动的规定，王文涛表示，主管部门正在抓紧推动出台。对于“外资24条”59项政策，地方也在制定配套落实细则，结合本地外资企业的特点推出一些政策。

王文涛强调，“外资24条”落实得好不好、有没有效果，外资企业最有发言权。目前，超九成外资企业的评价是积极正面的。商务部将继续推动各项举措加快落地见效，及时通报外资企业普遍关注的政府采购、标准制定、投资便利化等方面工作的情况。

“外资企业遇到任何困难和问题，都可以通过重点外资项目工作专班、外资企业圆桌会议、线上‘外资企业问题诉求收集办理’系统三个途径向商务部反映。我们会积极推动问题的解决，推动有关政策措施的落地。”王文涛说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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