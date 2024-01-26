人民网北京1月26日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破有关情况。

会上，商务部部长王文涛表示，去年以来，商务部从政策、主体、市场等多方面入手，靠前发力、精准发力，推动外贸运行总体稳定，进出口规模达到41.76万亿元，实现了“促稳提质”的目标。

王文涛表示，这个成绩来之不易，可以从三个维度来看：

纵向看，在2022年的高基数上，进出口规模实现了0.2%的正增长，比疫情前的2019年增长30%以上。特别是出口占国际市场份额有望保持稳定，在14%左右。

横向看，联合国贸发会议预测，2023年全球货物贸易额下降7.5%，对比之下，我国外贸表现好于全球整体水平，也好于大多数主要经济体。

打开看，外贸结构不断优化，突出表现在两个“首次突破”。一是“新三样”，也就是新能源汽车、光伏产品、锂电池，出口首次突破1万亿元，增长了近30%，这说明出口商品结构在持续优化。二是有进出口实绩的经营主体首次突破60万家，达到64.5万家，说明外贸经营主体也在不断壮大和优化。

2024年，我国外贸发展面临的外部形势将会更加复杂严峻。王文涛表示，主要有两方面的原因：一方面，需求不振，世界经济仍然低迷，国际货币基金组织预测，全球经济增速将降至2.9%。另一方面，环境不佳，贸易保护主义抬头，地缘冲突加剧，外溢风险显著上升。

王文涛表示，我国外贸发展仍具备诸多有利条件，比如外贸产业竞争力不断提升，新业态新模式蓬勃发展，数字化绿色化进程加快推进等等。落实中央经济工作会议部署，巩固外贸外资基本盘，有信心、有底气。未来会将中国超大规模市场打造成为世界共享的大市场，继续为国民经济发展和全球经济复苏注入新动能。对此，商务部将做好四方面工作：

一是抓紧出台新政策。政策措施越早出台，释放的效应就越大。去年4月，推动出台了外贸稳规模优结构的意见，起到了很好的效果，将持续抓好落实。同时，根据今年的新形势新任务，做好政策研究储备，要多加一点工具在工具箱里面。前段时间，商务部对地方和企业提出的建议和诉求进行了摸底，目前正在抓紧开展新一轮政策研究评估，争取尽早出台，与已有政策形成“组合拳”，或者叫叠加组合，最大程度发挥协同效应。

二是加快培育新动能。具体来讲，就是向产业要竞争力，依托我国产业基础完整、制造业门类齐全等优势，拓展原材料、半成品、零部件等中间品贸易。向创新要活力，促进跨境电商、保税维修、市场采购等新业态新模式发展。向改革要动力，制定绿色低碳产品进出口货物目录，加快推进国际贸易单据数字化，推动贸易绿色发展和全链条数字化转型。

三是助力开拓新市场。为此，商务部将继续办好广交会、服贸会等重要展会，积极支持企业参加境外展会，持续推动跨境商务人员往来便利，为企业之间进行沟通交流创造更多条件，帮助企业更好对接市场和客户，争取更多订单。

四是释放进口新潜力。不但要扩大出口，还要扩大进口。市场是最稀缺的资源，我国有超大规模市场优势，为各国企业提供了广阔的市场空间和合作机遇。将扩大优质消费品、先进技术、重要设备、关键零部件进口，增加能源资源产品和国内紧缺农产品进口，发挥好进博会等重要展会平台作用，拓展多元化的进口渠道，提升进口贸易的便利化水平，做好国家进口贸易促进创新示范区培育。

(责编：郝帅、吕骞)

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