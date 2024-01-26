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报告显示：PaaS平台是金融机构数智化创新“加速器”

2024年01月26日14:55 | 来源：人民网
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人民网北京1月26日电 （记者杜燕飞）“我国公有云市场正在从‘资源驱动’走向‘技术和业务驱动’”“ 云计算市场出现了融合化、生态化等趋势”……近日，浙江大学金融科技研究院发布的《金融行业云平台（PaaS）市场发展趋势白皮书》（以下简称《白皮书》）显示，随着云原生技术体系日趋成熟，云原生分布式PaaS平台对金融业“用云价值”发挥了提升多云协同效率、降低数字化门槛和新领域试错成本等作用，正成为金融机构数字化转型的“加速器”。

《白皮书》显示，云计算行业正在由“企业上云”走向“云上价值挖掘”阶段，云原生技术推动PaaS作为全新兼容型技术支持多云分布式部署，促使PaaS技术和产品能力变革成为云计算行业新的关注点。受AI大模型等因素影响，未来几年PaaS、软件运营服务（SaaS）将成为云计算增长的主战场。

浙江大学金融科技研究院执行副院长张瑞东表示，伴随云原生对PaaS进行重新定义，“屏蔽”不同云和虚拟机之间、开发语言之间的差异，只需使用中间件资源池技术服务，围绕开发架构对技术栈、工具链、交付体系进行升级，就能让金融机构用云方式从“上云”向“云上”转变。

有业界人士表示，PaaS平台可分为应用开发、数据平台、通用技术、集成服务四种类型。预计至2025年，我国PaaS市场规模将达到2155亿元，年均复合增长率达48%。“二次开发、定制开发、工具集成是PaaS的重要属性及特点。PaaS平台的优势是简化开发、数据驱动、支持跨平台和移动应用开发、支持多租户和多用户，在开发层面、生态层面、运营层面来解决金融行业数字化转型的痛点。”

张瑞东表示，目前大多数经营主体在IT架构上选择多云战略，多云多芯架构涉及到多种计算核心技术的集成应用，能够满足金融服务场景化和客户需求多样化的趋势。PaaS为金融机构提供了灵活和可扩展的服务平台，使其能够应对多云环境中的变化。下一步，金融PaaS产品的发展趋势是多云融合管理、智能化、移动端、集成化大模型与端到端管理、低代码无代码开发方案。

有业界人士表示，在未来金融业深度数字化的进程中，还面临着数据安全可信、广泛获取和汇聚数据、更高效存储与运算、更高质量管理和应用数据等挑战。

“我们正加速融合自研的可信AI、区块链、隐私计算等新技术，通过PaaS化科技服务帮助机构和企业自建体系化数据应用能力，助力金融业迈入数据智能阶段。”蚂蚁数科数据智能与科技事业群产品解决方案总监曹诗洋说。

(责编：杨曦、吕骞)
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