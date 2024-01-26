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促进消费市场繁荣发展 商务部将落实四项重点工作

2024年01月26日14:43 | 来源：人民网
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人民网北京1月26日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破有关情况。

在不久前召开的全国商务工作会议强调，要推动消费持续扩大，完善市场和流通体系。以“消费促进年”为主线，办好各类促消费活动。

对此，商务部部长王文涛表示，将准备做好以下四点工作：

一是办好“消费促进年”一系列活动。今年，商务部将紧扣中央经济工作会议讲的“持续扩大”这个关键词，增强消费市场回升势头。围绕着“持续扩大”这个关键词，将与相关部门和各方一道，举办各类消费促进活动，营造浓厚消费氛围，为居民提供更多元、更丰富的消费体验。比如，将突出节庆时令，结合传统节日、公休假日等消费旺季，组织举办网上年货节、数商兴农庆丰收、冰雪消费季等活动。此外将突出地方特色，指导和支持各地发掘自身优势，结合地方特色民俗，培育标志性活动品牌，像京津冀消费季、上海“五五购物节”、浙江“浙里来消费”、重庆“爱尚重庆”等。

二是将推动汽车、家电等以旧换新。据统计，我国汽车和家电市场已从单纯的“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”。2023年，汽车保有量约3.4亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，一些家电使用了十多年、二十年，更新换代的需求和潜力很大。同时，汽车、家电等消费品以旧换新是一个非常系统的工程，需要产供销、上下游、政企民、线上线下协同联动、综合施策。商务部将加强支持引导，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动打通以旧换新的难点堵点，稳定和扩大传统消费，更好地满足消费品换新、升级的需要，这一切都将在尊重消费者自愿的基础上来推进。

三是促进国货“潮品”消费。现在，优质的国货承载着民族精神和优秀传统文化，而“潮品”则代表时尚消费、品质消费的尖端潮流。国货和“潮品”两者的“跨界”碰撞交融，已经激发出居民生活和消费的新热点。商务部将持续关注国货“潮品”的消费，也开展了一系列相关工作。今年，还将办好“老字号嘉年华”和“老字号数字博物馆”，通过这些方式，推动老字号保护传承和创新发展，为国货“潮品”消费厚植文化和商业基础。

四是持续优化消费环境。我国城市和农村的消费环境、流通设施发展水平是不同的，要采取不同方式、政策指导和推进。在城市，将继续推动国际消费中心城市培育建设，逐步完善以步行街为引领、智慧商圈为支撑、便民生活圈为基础的城市商业体系，不断提升城市的消费能级。在农村，将深入实施县域商业三年行动，加快补齐乡村商业短板，构建设施完善、双向顺畅的农村流通网络，促进工业品“下乡”和农产品“进城”，持续释放农村的消费潜力。

(责编：郝帅、吕骞)
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