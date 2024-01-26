人民网北京1月26日电 （记者孙红丽）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破有关情况。

对于中国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的申请进展，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在会上表示，对中国加入CPTPP这件事我们非常重视，组织了相关部门、产业对CPTPP的所有条款进行了充分、全面、深入的评估。还对CPTPP里所涉及的货物贸易、服务贸易和投资方面的规则进行了全面、深入、充分的研究。

“结论是我们完全有信心、有能力达到CPTPP所确定的高标准。为此，我们去年准备了中国加入CPTPP的交流文件，对涉及到CPTPP所有义务方面的事情，做了我们立场情况的介绍和解释，这份文件已经给了CPTPP的所有成员。”王受文表示。

谈及今年要采取的措施，王受文表示，第一，将继续在各个层级和CPTPP成员进行充分交流，包括利用G20、APEC这些多边国际会议场合和CPTPP成员国同行们进行深入交流。

第二，在2023年，商务部根据党中央、国务院决策部署，对照高标准国际经贸规则，包括CPTPP规则，出台了两个非常重要的文件，一个是《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》，第二个文件是《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》，对标这些国际高标准，制定了国内制度型开放措施，在中国进行实践。如果取得了好的效果，还将进一步复制推广。

“所以，我们将对外继续加强交流，对内加强试点和试验。相信今年我们加入CPTPP的条件会更加成熟。”王受文说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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