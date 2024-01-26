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商务部：推动“一带一路”经贸合作不断走深走实

2024年01月26日14:51 | 来源：人民网
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人民网北京1月26日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破有关情况。

商务部副部长郭婷婷在会上表示，过去一年，商务部会同有关方面，扎实推动“一带一路”经贸合作取得了新进展新成效。主要概括为三个方面：

一是规模稳步扩大。2023年，我国与共建国家的货物贸易额达到19.5万亿元，增长2.8%，占外贸总额的比重提升1.2个百分点，达到46.6%。对共建国家非金融类直接投资2240.9亿元，增长28.4%。承包工程完成营业额9305亿元，增长9.8%。

二是质量不断提升。节能环保类承包工程完成营业额增长28.3%。一批标志性工程和“小而美”项目顺利推进。还组织实施了各类援助项目近700个。

三是合作更加紧密。在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，成功举办贸易畅通专题论坛，与30多个国家共同发布了《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》。全年新签了绿色、数字、蓝色经济等领域的投资合作备忘录23份。截至目前，累计与22个共建国家建立贸易畅通工作组，与55个共建国家建立投资合作工作组，“丝路电商”伙伴国已经增加到30个。

郭婷婷表示，接下来，商务部将推动“一带一路”经贸合作不断走深走实，着力抓好“4个深化”：

一是深化贸易投资合作。在贸易方面，我们将积极扩大自共建国家的优质商品进口，促进贸易更加均衡发展。积极拓展服务贸易。更好发挥中欧班列、陆海新通道等重要贸易通道作用。在投资方面，切实为共建国家来华投资提供更加优质的环境和服务，欢迎共享中国发展的机遇。同时，将鼓励企业创新对外投资方式，包括扩大三方或者多方市场合作，推动境外经贸合作区提质升级。

二是深化合作项目建设。统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。我们将与共建国家加强沟通对接，共同建设好能源、交通、通信等基础设施项目，构建立体互联互通网络。同时，将聚焦卫生、教育、环保、减贫等领域，推动更多惠及当地、造福民众的项目落地，更好促进共建国家的经济社会发展。

三是深化新领域合作。比如绿色领域，将持续擦亮共建“一带一路”的绿色底色，与更多国家签署绿色领域投资合作备忘录，鼓励企业深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等务实合作。在数字领域，我们将拓展“丝路电商”合作，加快建设“丝路电商”合作先行区，办好第三届全球数字贸易博览会。

四是深化合作成果落实。将全力落实第三届“一带一路”国际合作高峰论坛经贸成果，落实并推广《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》。推进中非经贸深度合作先行区建设，与东盟国家共建经贸创新发展示范园区。同时，与更多共建国家商签或升级自由贸易协定和投资保护协定，为高质量共建“一带一路”提供更加有力的机制保障。

(责编：郝帅、吕骞)
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