原标题：京东汽车大集暨宿迁年货节重磅开启 携手20余个汽车品牌促进汽车消费

汽车行业作为国民经济重要支柱性产业，是拉动内需、扩大消费的重要领域之一。1月26日，由宿迁市政府及京东集团指导，宿迁市商务局、宿迁市贸促会、京东汽车联合承办的京东汽车大集暨宿迁年货节在宿迁市宝龙广场隆重开启。此次活动，京东汽车联合众多知名汽车品牌为消费者打造一场年末购车盛宴，并献上“京东专属权益包”线上5000元大定好礼，为本地用户带来集中、透明、优质、超值的购车体验。

启动会上，京东汽车相关负责人表示，希望通过这次宿迁年货节暨京东汽车大集活动，让更多的消费者了解到京东汽车优质服务的同时，也为汽车厂商提供一个展示和交流的平台，促动大众汽车消费，发挥汽车行业在国民经济发展中的支柱作用。

据了解，此次汽车大集位于宿迁宝龙广场，占地超过3500平方米，汇聚了特斯拉、比亚迪、林肯、岚图、领克等超20个品牌的40余款主流车型，并在室内中庭核心位置设计了近800平方米的豪车展示区，让消费者多品牌一站式选购心仪车型。同时京东主站“京东汽车大集官方专营店”还专门设立了宿迁城市大集专区，将更优质的权益在年前奉送给用户，为返乡和当地用户提供优质的汽车消费体验。

为给消费者提供更多让利优惠，京东汽车整合全链路服务资源，为有购车意向的消费者打造价值“京东专属权益包”的线上5000元大定好礼，消费者实付4000定金即可享受包括4000元礼品、1000元政府消费券、价值4000元京东汽车专属权益在内的超值钜惠。其中，价值4000元京东汽车专属权益包括车品2000元最高5折通券、12次洗车券、脚垫抵用券、贴膜抵用券、车衣抵用券等惊喜，以实实在在的福利，满足车主提车后用车、养车的全方位需求。

另外，此次汽车大集活动期间，京东汽车还联合多跨品品牌现场给车主用户送福利，例如，飞利浦剃须刀龙年限定礼盒全新上市，下单即送电动牙刷，晒单可领价值99元电动鼻毛修剪器，数量有限，先到先得。过龙年，送龙井！卢正浩龙井茶茶叶礼盒跨店每满200减30，充值储值卡至高赢龙泉青瓷办公套装礼盒！

据介绍，2024年，京东汽车将大力推行百城千县计划，以全年覆盖超过100座城市为目标，进一步挖掘下沉市场汽车消费潜力，加速提升区域汽车消费增长。此次走进宿迁便是京东汽车百城千县计划的重要一步，通过联合地区品牌经销商，以购车权益叠加形式，促进汽车消费活跃度的提升。除了以线下大集形式刺激消费，京东汽车还将整合京东主站、线下超体、城市旗舰店等资源，为用户打造“看、选、试、买”一站式购车服务，全面满足当地消费者多元化汽车消费需求。通过全域资源的整合，不仅为推动区域汽车消费提供有效保障，也为京东汽车百城千县计划的目标实现提供大力支撑。

岁末年初，消费者“买新车过年”需求高涨，不仅是汽车销售旺季，更是释放区域汽车消费潜力的最佳时机。此次年货大集在帮助主机厂针对下沉市场提升用户购车服务体验、带来市场增量的同时，也为县域准车主消费者带来了省钱、省心、省时的购车全链路服务体验。京东汽车作为京东旗下一站式整车选购、车品销售、养护服务及新能源解决方案平台，正承接京东集团底层能力，积极响应国家政策引导、顺应行业发展形势，发挥“推动者”引领作用，以高品质、低价格的商品和服务满足中国车主需求，拉动汽车行业消费升级。

(责编：崔元苑、李源)

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