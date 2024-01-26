人民网北京1月26日电 （记者韦衍行）1月25日，人民在线15周年伙伴大会在人民日报社新媒体大厦举行，大会以“舆情领航十五载，数智赋能谱新篇”为主题，旨在邀请合作伙伴共话网络舆论新生态，把握数字经济发展新机遇，分享人民在线数智化升级的成果、产品体系以及发展规划，共迎数智未来广阔前景。

中国政策科学研究会会长、人民日报社原副总编辑马利致辞

中国政策科学研究会会长、人民日报社原副总编辑马利在致辞中对于人民在线做好新时代舆论工作提出三点期待。一是期待人民在线成为新时代的高端智库，当好舆情顾问，为政府提升社会治理能力、为企业高质量发展保驾护航。二是期待人民在线以舆情业务为核心抓手，以数字化、智能化为创新引领，持续推进舆情大数据的深度挖掘与研究应用，为各行各业的发展助力、赋能。三是期待人民在线快速发展的同时更好地推动行业标准制定和完善，为舆情行业的发展做出新的贡献。

国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长、人力资源和社会保障部原党组副书记、副部长杨志明发言

国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长、人力资源和社会保障部原党组副书记、副部长杨志明在主旨演讲中指出，本次大会的举办正逢其时，以进促稳、先立后破，推动数智赋能人力资源在数字化转型中“数”起“云”涌。杨志明表示，数智赋能创新的“底气”来自人力资源中积聚海量数据、要素聚“金”，来自创新人力资源市场的海纳百“川”，每一个进入数智赋能的“舆情分析师”都受到创新的熏陶和数字的感染。希望通过本次大会，让人才与产业同向发力、同频共振，为互联网技术赋能的新一代数智人力资源注入新动能。

人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理赵秀梅发言

人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理赵秀梅介绍了人民网舆情数据中心/人民在线产品体系及发展规划。她表示，2024年人民在线迎来创立十五周年。公司将依托多年积累的技术经验、数据资源，以及传播内容认知全国重点实验室科研能力，聚焦舆情本业，以技术服务和内容服务为抓手，不断推进技术、产品、服务能力全面升级，实现从传统舆情服务到高端咨询的品牌“焕新”，并将舆情数据与行业数据相结合，拓展垂直领域解决方案，释放数智潜力。

人民网舆情数据中心副主任、人民在线总编辑单学刚发言

人民网舆情数据中心副主任、人民在线副总经理兼总编辑单学刚发布《2023年度网络舆论生态研究报告》。《报告》以2023年互联网空间出现的热点事件为研究样本，从传播主体、传播渠道、传播技术、传播心态等多个维度总结舆情传播全新特点，分析相关特点对舆论治理工作带来的启示。舆论生态层面，《报告》指出，2023年主流价值观持续主导舆论场、网民家国情怀愈发浓厚，大型赛事成功举办、文旅市场疫后复苏增长为城市发展注入信心，国家应急管理和乱象治理提升了舆论对国家治理能力的认同感，网信主管部门推进网络空间治理也凝聚更多共识。与此同时，舆情下沉现象、企业舆情新特点等需引起重视。《报告》最后从基层治理能力、舆论引导策略、网络空间治理等维度提出建议。

大会现场，人民在线向优质合作伙伴颁发了合作见证牌，并正式成立人民慕课研培学院、人民在线品牌研究院、人民网舆情数据中心·中国运载火箭技术研究院舆评中心，致力于与合作伙伴进一步拓展新的商业模式和合作模式，把握新的发展契机，接轨时代趋势，搭建合作共赢新平台。

(责编：杨曦、吕骞)

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