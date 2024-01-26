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“三驾马车”稳中求进促发展 商务运行数据跑出“加速度”

人民网记者 栗翘楚
2024年01月26日18:59 | 来源：人民网
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社会消费品零售总额创历史新高，2023年最终消费支出对经济增长贡献率达82.5%；

货物进出口在高基数基础上以人民币计实现了正增长，出口国际市场份额稳定在14%左右；

实际使用外资规模为历史第三高；对外非金融类直接投资以人民币计增长16.7%……

作为拉动国民经济增长的“三驾马车”，消费、投资、净出口，商务工作都涉及。1月26日，2023年商务运行数据显示，拉动国民经济增长的“三驾马车”保持基本稳定。与此同时，结构不断优化，发展质量和含金量不断提升；一些领域发展新动能不断涌现，为国民经济回升向好作出了积极贡献。

发布会现场。图片来源：国新网

发布会现场。图片来源：国新网

商务部部长王文涛在1月26日国新办举行的新闻发布会上表示，“今年是新中国成立75周年，是实现‘十四五’规划目标任务的关键一年。商务部将推动消费从疫后恢复转向持续扩大，巩固外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，以商务高质量发展的实际行动和成效，为推动经济回升向好、推进中国式现代化建设作出积极贡献。”

两个“首次突破”助力外贸结构不断优化

王文涛表示，2023年以来，在党中央坚强领导下，商务部从政策、主体、市场等多方面入手，靠前发力、精准发力，推动外贸运行总体稳定，进出口规模达到41.76万亿元，实现了“促稳提质”的目标。具体体现在以下三个维度：

纵向看，在2022年的高基数上，进出口规模实现了0.2%的正增长，比疫情前的2019年增长30%以上。我国出口占国际市场份额有望保持稳定，在14%左右。

横向看，联合国贸发会议预测，2023年全球货物贸易额下降7.5%，对比之下，我国外贸表现好于全球整体水平，也好于大多数主要经济体。

剖析来看，外贸结构不断优化，突出表现在两个“首次突破”。一是“新三样”，新能源汽车、光伏产品、锂电池，出口首次突破1万亿元，增长近30%，出口商品结构在持续优化。二是有进出口实绩的经营主体首次突破60万家，达到64.5万家，说明外贸经营主体也在不断壮大和优化。

展望2024年，王文涛表示，我国外贸发展面临的外部形势将会更加复杂严峻。一方面，需求不振，世界经济仍然低迷，国际货币基金组织预测，全球经济增速将降至2.9%；另一方面，环境不佳，贸易保护主义抬头，地缘冲突加剧，外溢风险显著上升。但更要看到，我国外贸发展仍具备诸多有利条件，比如外贸产业竞争力不断提升，新业态新模式蓬勃发展，数字化绿色化进程加快推进等。具体来说，商务部将做好四方面工作：

抓紧出台新政策。政策措施越早出台，释放的效应就越大。根据今年新形势新任务，做好政策研究储备，加一点工具在工具箱里。

加快培育新动能。向产业要竞争力，依托我国产业基础完整、制造业门类齐全等优势，拓展原材料、半成品、零部件等中间品贸易。

助力开拓新市场。商务部将继续办好广交会、服贸会等重要展会，积极支持企业参加境外展会，持续推动跨境商务人员往来便利，为企业之间进行沟通交流创造更多条件，帮助企业更好对接市场和客户，争取更多订单。

释放进口新潜力。不但要扩大出口，还要扩大进口。市场是最稀缺的资源，我国有超大规模市场优势，为各国企业提供了广阔的市场空间和合作机遇。

消费促进年”推动消费持续扩大

在前不久召开的全国商务工作会议上，商务部提出今年将以“消费促进年”为主线，推动消费持续扩大。对此，王文涛表示，商务部将准备以下几项工作：

办好“消费促进年”一系列活动。2023年，商务部围绕恢复和扩大消费举办了一系列活动，取得显著成效。2024年，商务部将紧扣中央经济工作会议提出的“持续扩大”这个关键词，增强消费市场回升势头。对此，商务部将2024年定为“消费促进年”，商务部将与相关部门和各方一道，举办各类消费促进活动，营造浓厚消费氛围，为居民提供更多元、更丰富的消费体验。

推动汽车、家电等以旧换新。商务部统计显示，我国汽车和家电市场已从单纯的“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”。 2023年，我国汽车保有量约3.4亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，更新换代的需求和潜力很大。同时，商务部也看到汽车、家电等消费品以旧换新是一个非常系统的工程，需要产供销、上下游、政企民、线上线下协同联动、综合施策。商务部将加强支持引导，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动打通以旧换新的难点堵点，稳定和扩大传统消费，更好地满足消费品换新、升级的需要。

促进国货“潮品”消费。优质的国货承载着民族精神和优秀传统文化，而“潮品”则代表时尚消费、品质消费的潮流。当前，国货和“潮品”两者的“跨界”碰撞交融，已经激发出居民生活和消费的新热点。2024年，商务部还将办好“老字号嘉年华”和“老字号数字博物馆”，通过这些方式，推动老字号保护传承和创新发展，为国货“潮品”消费厚植文化和商业基础。

持续优化消费环境。我国城市和农村的消费环境、流通设施发展水平不同，要采取不同方式、政策指导和推进。在城市，商务部将继续推动国际消费中心城市培育建设，逐步完善以步行街为引领、智慧商圈为支撑、便民生活圈为基础的城市商业体系，不断提升城市的消费能级。在农村，商务部将深入实施县域商业三年行动，加快补齐乡村商业短板，构建设施完善、双向顺畅的农村流通网络，促进工业品“下乡”和农产品“进城”，持续释放农村的消费潜力。

我国引资规模仍然处于近年来高位

据商务部数据显示，2023年，全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际使用外资金额11339.1亿元人民币，同比下降8.0%。

“我们把时间拉长一点看，我国引资规模仍然处于近年来的高位。2023年，中国实际使用外资虽然同比出现了下降，但是规模上仅次于两个比较特殊的年份，2021年、2022年，处于历史第三高。此外，把结构打开来看，不仅看数字，还要看引资结构，即分析它的质量。”王文涛表示，2023年，我国的引资结构持续优化，高技术产业引资占比达到37.4%，比2022年提高了1.3个百分点，比重创历史新高。在制造业领域，引资占比提升1.6个百分点，达到了27.9%。

王文涛表示，短期外资数据出现一些波动，是符合经济规律的正常现象，特别是有一些大项目落地，往往会影响当年以及明年、后年的波动。中国经济长期向好的基本面没有改变，特别是中国坚持对外开放的基本国策，始终敞开怀抱，真心欢迎各国企业投资中国。中国也必将持续成为外商投资的热土。

同时，商务部在2023年“投资中国年”基础上，2024年还将持续打造“投资中国”品牌，初步考虑在境内外举办20多场招商引资活动，包括一场标志性活动，即“投资中国”2024峰会，还有10场境外活动和12场境内活动。商务部也将支持地方在“投资中国”品牌下，结合自己的区位优势、资源禀赋、产业特点举办一些配套活动，形成全国引资“一盘棋”。

“在打造‘投资中国’品牌的同时，我们还将继续落实好去年出台的‘外资24条’，推动放宽外资准入，持续优化外商投资环境，用好外资企业圆桌会、外资企业问题诉求收集办理系统。当前，外资企业圆桌会已经机制化，确定每月举办一场，分不同行业、地区或者国别，让我们的圆桌会议成为与外资企业坦诚沟通、务实交流的平台。”王文涛说。

(责编：杨曦、吕骞)
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