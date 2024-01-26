人民网记者 乔雪峰 车柯蒙 王天乐

1月26日，2024年春运正式启动。26日清晨5点34分，驶向邯郸东站方向的G6701次列车缓缓驶出北京西站，这是2024年春运北京地区开行的首趟高铁列车。

此前，交通运输部副部长李扬表示，今年春运时间为1月26日至3月5日，一共40天。春运期间，全社会跨区域人员流动量将创历史新高。

春运首日，《记者去哪儿》栏目组在北京西站采访时发现，车站人流明显上升，旅客回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求正快速释放。

“春运第一天，北京西站预计发送旅客14.3万人。”据北京西站新闻发言人、副站长李超介绍，春运期间，北京西站预计发送旅客492万人，高峰日为2月7日，预计发送旅客22万人。旅客出行目的地主要集中在郑州、西安、武汉、长沙等热门城市以及广深、成渝、昆明、南宁等方向。

贴窗花、有奖知识互动……登上G6701次列车，车厢内洋溢着浓浓年味儿。记者了解到，G6701次列车由中国铁路北京局集团公司石家庄客运段高铁二队京成三组担当值乘任务。据中国铁路北京局集团公司石家庄客运段高铁二队党总支书记王宏介绍，为迎接春运，列车在安全保障、优质服务、春运大客流等方面做好了充足准备，全力为广大旅客提供平安、有序、温馨的乘车环境。

“春运期间，我们不断提升旅客的乘车感受，使旅客切身感受到高铁的优质服务，让旅客在回家的路上更加平安、温馨。”值乘G6701次列车的列车长马金叶告诉《记者去哪儿》栏目。

在石家庄火车站，智能叫号机、射灯式便捷换乘引导标识等一些新的便民举措正为今年春运添暖意、增便利。据石家庄站客运车间党总支书记王艳丽介绍，春运期间，石家庄站全站预计共发送旅客487万人，为满足旅客出行需求，石家庄火车站计划加开旅客列车77.5对。

春节，是每一个中国人期待的美好节日。如今，更通畅、更快速、更便捷的交通网铺就了实现万家团圆的幸福旅程。

“忙碌一年，今天在北京转车，回家过年是中国人的传统。新的一年，祝福祖国繁荣昌盛。”一位旅客在接受《记者去哪儿》栏目采访时表示。

“2023年，事业方面，我所在的企业经历了变革，在这一过程中我有所进步；家庭里，老人、孩子们都健康，生活工作都很安心。”另一名旅客表示。

“我在北京从事建筑行业，城市发展飞快、机会也很多，过完年，还回来务工。”一名旅客告诉记者。在他的行囊里，装满了给家里人带的特产和礼物。

谈及2024年的新愿望，“家人平安、身体健康”“孩子学习进步”“自己事业再上新台阶”成为大家最质朴也最美好的祝愿。

据交通运输部预测，40天内大概有90亿人次出游、探亲、休闲；跨省旅游市场火爆；务工流、探亲流、物流叠加……春运期间，一个流动的中国，一个生机勃勃、信心满满的中国正被描绘的越来越清晰。

(责编：杨曦、吕骞)

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