人民网北京1月26日电 （记者许维娜）记者日前从中国电子信息产业发展研究院获悉，《2022-2023年中国工业和信息化发展系列蓝皮书》（简称《蓝皮书》）对外发布。

记者从采访中了解到，《蓝皮书》全套一共15册，围绕装备工业、工业节能减排、中小企业、软件产业、电子信息产业、半导体产业、网络安全、消费品工业、原材料工业、安全应急产业等10个基础类领域进行年度内容迭代，聚焦国家先进制造业集群形成与发展、工业发展质量、工业技术创新发展、先进制造业发展和未来产业等5个热点领域开展深度挖掘分析。

多位专家表示，《蓝皮书》目前我国工业和信息化领域最全面的一套资料丛书，详细介绍了年度工业和信息化领域发展的总体情况、主要行业发展的详细进程、工业和信息化领域各项政策措施，同时也记录着中国工业转型升级、由大变强的历史进程，既是深度的研究报告，也可以作为重要的行业基础资料。

中国电子信息产业发展研究院科技与标准研究所所长何颖表示，以通用人工智能、新材料、生物制造等为趋势代表的新一轮科技革命和产业变革持续深入发展，并加速赋能千行百业，不仅带来产业体系的深度变革，同时也将促进产业科技创新体系的重构。具体而言，一是我国工业技术创新能力将进一步巩固提升；二是我国工业技术创新领域仍存三大问题需要重点关注；三是我国工业技术创新服务新型工业化建设能力将显著增强。

中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长关兵表示，展望2024年，新型工业化建设步伐加快，数实融合加快推进，产业链供应链韧性和安全水平增强，将支撑工业稳步增长和高质量发展。比如，我国正加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程扎实推进，十大重点行业稳增长方案加紧实施，产业链供应链韧性不断增强。

中国电子信息产业发展研究院节能与环保研究所所长赵卫东表示，“十四五”以来，我国以推动工业高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以碳达峰碳中和目标为引领，统筹发展与绿色低碳转型，加快构建以高效、绿色、循环、低碳为主要特征的现代工业体系，工业领域绿色低碳转型路线图和施工图已经绘就，各地积极进行学习和宣贯，强化落实。2023年工业领域绿色发展政策体系更加聚焦，重点更加突出，引领作用进一步凸显。

中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君表示，我国电子信息制造业多项创新技术经长期迭代和孵化，已经取得显著进展新兴领域有望加速市场化步伐，推动一批新产品、新业态兴起。新兴领域将不断使用科技提升业务能力，提高其业务价值，从而进一步加快新兴领域的产业化和市场化进程。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经