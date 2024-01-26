人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《2022-2023年中国工业和信息化发展系列蓝皮书》发布

2024年01月26日16:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月26日电 （记者许维娜）记者日前从中国电子信息产业发展研究院获悉，《2022-2023年中国工业和信息化发展系列蓝皮书》（简称《蓝皮书》）对外发布。

记者从采访中了解到，《蓝皮书》全套一共15册，围绕装备工业、工业节能减排、中小企业、软件产业、电子信息产业、半导体产业、网络安全、消费品工业、原材料工业、安全应急产业等10个基础类领域进行年度内容迭代，聚焦国家先进制造业集群形成与发展、工业发展质量、工业技术创新发展、先进制造业发展和未来产业等5个热点领域开展深度挖掘分析。

多位专家表示，《蓝皮书》目前我国工业和信息化领域最全面的一套资料丛书，详细介绍了年度工业和信息化领域发展的总体情况、主要行业发展的详细进程、工业和信息化领域各项政策措施，同时也记录着中国工业转型升级、由大变强的历史进程，既是深度的研究报告，也可以作为重要的行业基础资料。

中国电子信息产业发展研究院科技与标准研究所所长何颖表示，以通用人工智能、新材料、生物制造等为趋势代表的新一轮科技革命和产业变革持续深入发展，并加速赋能千行百业，不仅带来产业体系的深度变革，同时也将促进产业科技创新体系的重构。具体而言，一是我国工业技术创新能力将进一步巩固提升；二是我国工业技术创新领域仍存三大问题需要重点关注；三是我国工业技术创新服务新型工业化建设能力将显著增强。

中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长关兵表示，展望2024年，新型工业化建设步伐加快，数实融合加快推进，产业链供应链韧性和安全水平增强，将支撑工业稳步增长和高质量发展。比如，我国正加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程扎实推进，十大重点行业稳增长方案加紧实施，产业链供应链韧性不断增强。

中国电子信息产业发展研究院节能与环保研究所所长赵卫东表示，“十四五”以来，我国以推动工业高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以碳达峰碳中和目标为引领，统筹发展与绿色低碳转型，加快构建以高效、绿色、循环、低碳为主要特征的现代工业体系，工业领域绿色低碳转型路线图和施工图已经绘就，各地积极进行学习和宣贯，强化落实。2023年工业领域绿色发展政策体系更加聚焦，重点更加突出，引领作用进一步凸显。

中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君表示，我国电子信息制造业多项创新技术经长期迭代和孵化，已经取得显著进展新兴领域有望加速市场化步伐，推动一批新产品、新业态兴起。新兴领域将不断使用科技提升业务能力，提高其业务价值，从而进一步加快新兴领域的产业化和市场化进程。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《2022-2023年中国工业和信息化发展系列蓝皮书》发布
　　人民网北京1月26日电 （记者许维娜）记者日前从中国电子信息产业发展研究院获悉，《2022-2023年中国工业和信息化发展系列蓝皮书》（简称《蓝皮书》）对外发布。 记者从采访中了解到，《蓝皮书》全套一共15册，围绕装备工业、工业节能减排、中小企业、软件产业、电子信息产业、半导体产业、网络安全、消费品工业、原材料工业、安全应急产业等10个基础类领域进行年度内容迭代，聚焦国家先进制造业集群形成与发展、工业发展质量、工业技术创新发展、先进制造业发展和未来产业等5个热点领域开展深度挖掘分析。…
顺应数字经济发展规律 推动数据在不同场景中发挥“乘数效应”
　　人民网北京1月26日电 （记者许维娜）近年来，我国数字经济快速发展，数字基础设施全球领先，数字技术和产业体系日臻完善，为更好发挥数据要素作用奠定了坚实基础。国家数据局等17部门近日联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》（以下简称《行动计划》），旨在充分发挥数据要素“乘数效应”，赋能经济社会发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部